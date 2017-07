Pókember végre tényleg hazatért

Nagyon úgy néz, hogy a Marvel és Sony együtt belenyúlt a tutiba, mert kifejezetten jól fogadta a közönség a Pókember: Hazatérés-t, a népszerű képregényhős mondhatni soft rebootját. Mivel az Indexben kiemelten kezeljük a Marvel-filmeket, ezért a lelkendező filmkritikánk mellett rögtön a vetítés után felvettünk egy Kultrovat Podcastet is, mert bőven van miről beszélni Pókemberrel kapcsolatban.

A Kultrovat Podcast legújabb adásában Koroknai Gergő (sportrovat), Szabó Péter (videórovat) és Sajó Dávid (kultrovat) beszélgetnek többek között arról, hogy valóban ez-e a legjobb Pókember-film, amit valaha forgattak. Részletesen átvesszük, hogy mit szerettünk és mit nem a Toby Maguire- és Andrew Garfield-féle Pókemberben, és arról is szó lesz, hogy most akkor a Marvelnek mik lehetnek a következő tervei a karakterrel.

Ahogy minden filmes kibeszélőnk, úgy ez az adás is erősen spoileres, szóval első sorban azoknak ajánljuk, akik már látták a Pókember: Hazatérés-t, vagy nem zavarja őket, ha lelőjük előre a poénokat.

Miért jó ez?

