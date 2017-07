Nézzen bele a filmbe, ami mindenkiből hülyét csinál

Ruben Östlund, a Lavina rendezője nyerte idén a cannes-i filmfesztivál fődíját, The Square című filmje hamarosan a hazai mozikban is látható lesz. Itt is van hozzá az előzetes, ami sajnos többnyire svédül van, így én például nem sokat értek belőle, de az egyértelműnek tűnik, hogy elég őrült filmről van szó. A Lavina sem volt egy mindennapi film, de azért elég erősen vitte a skandináv filmekre jellemző vonalat, a The Square azonban merőben más stílus.

"Östlund két és fél órás, szerteágazó, néha egészen fura kanyarokat vevő szatírájában kifigurázza a modern művészet mellett a felső középosztály fontoskodását, a politikai korrektséget, a hatalomban lévő férfiak groteszkségét és minden kellemetlen élményt, ami valaha két ember között lezajlott" - írtuk a filmről cannesi bemutató után . Bővebben itt olvashat a filmről, ami az angol és svéd mozikban már augusztus végén látható lesz, nálunk a tervek szerint azonban csak október 5-től.