Liam Neeson kedvence folytathatja a Suicide Squadot

Nagyon úgy tűnik, hogy megvan a Suicide Squad 2 rendezője Jaume Collet-Serra személyében, legalábbis erről írnak az amerikai mozis sajtóban. Collet-Serra a Viasztestek című horrorral kezdte hollywoodi pályafutását még 2005-ben, ugyanezen a vonalon maradva kritikai sikert aratott Az árva című filmjével, majd négyszer is összebandázott Liam Neesonnel (Az ismeretlen férfi, Non-stop, Éjszakai hajsza és a most készülő The Commuter) és leforgatta A zátony című cápás kamarahorrort is.

A Suicide Squad 2 forgatókönyvét Zak Penn írja, egyelőre 2018-as forgatásról beszélnek, de ez még nagyon képlékeny. Az első részt David Ayer rendezte, az Adewale Akinnuoye-Agbaje, Adam Beach, Jai Courtney, Viola Davis, Cara Delevingne, Karen Fukuhara, Jay Hernandez, Joel Kinnaman, Jared Leto, Margot Robbie és Will Smith főszereplésével forgatott film 745 millió dollárt keresett a mozikban a 175 millió dolláros költségvetésre, szóval a Warner nem sokat gondolkodott a folytatás berendelésén.

Korábban Ruben Fleischer, Mel Gibson, Jonathan Levine és Daniel Espinosa neve is felmerült a film kapcsán, ha van isten, a mai hír kacsának bizonyul, és rábízzák a projektet Mel Gibsonra, aki majd egy lassított felvételes, véres filmet forgat belőle.