Joe Pesci is benne lesz Scorsese maffiafilmjében

Joe Pesci is csatlakozott Martin Scorsese legújabb maffiafilmjének stábjához. A The Irishman szereposztása ennél jobb már nem is lehetne: Robert De Niro és Al Pacino szereplését ugyanis már korábban bejelentették. A hírek szerint az is elképzelhető, hogy Harvey Keitel és Bobby Cannavale is benne lesz a csapatban. Ez lesz egyébként az első alkalom, hogy Al Pacinót Scorsese rendezi majd.

A filmben Robert De Niro a Jimmy "The Irishman" Sheeran nevű bérgyilkost játssza, akiről az a hír járja, hogy már huszonöt embert megölt. A történet szerint a maffia megbízza, hogy végezzen Jimmy Hoffa (Al Pacino) amerikai szakszervezeti vezetővel, és darabolja fel holttestét. Pesci Russell Bufalino maffiafőnököt játssza, akit sokáig gyanúsítottak azzal, hogy köze volt Hoffa eltűnéséhez. A színész utoljára hét éve dolgozott, állítólag hónapokig győzködték, hogy újra kamera elé álljon. A forgatókönyvet az I Heard You Paint Houses című könyv alapján az Oscar-díjas Steven Zaillian, a Schindler listája forgatókönyvírója készíti.

A film régóta szerepelt Scorsese tervei között, sokáig úgy volt, hogy 2011-ben forgatják, végül még hat évet kellett várni rá. Egy hónap múlva kezdenek dolgozni New York környékén, és a tervek szerint egészen decemberig forgatnak majd. A bemutató 2018-ban lesz. Hoffáról egyébként már készült film, 1992-ben Jack Nicholson főszereplésével.

A 62 évesen eltűnt férfi 1957 és 1971 között vezette a fuvarozók szakszervezetét, elnöksége utolsó éveiben csalásért és megvesztegetését elítélték, börtönbe került, ahonnan Nixon elnöki kegyelmével szabadult. 1975-ben egy Detroit-környéki étteremből tűnt el, ahol egy New Jersey-i szakszervezeti vezetővel és a detroiti maffia egyik vezetőjével volt találkozója.