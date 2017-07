Kukázták Ben Affleck Batman-forgatókönyvét

Ben Affleck még február végén némileg sértődötten közölte, hogy mégsem szeretné megrendezi a következő Batman-filmet, aminek egyébként ő a főszereplője és a forgatókönyvírója is. Így került a kép Matt Reeves, aki az utolsó két A majmok bolygója-filmet rendezte, a Forradalmat és a héten moziba kerülő Háborút. Korábban dolgozott a tévében, a Felicity című JJ Abrams-sorozaton, az ő keze alól került ki az Engedj be! című horror-remake és a Cloverfield is. Reeves most jelentette be, hogy kukázza Ben Affleck forgatókönyvét, mert teljesen új Batman sztorit szeretne.

Azt persze nem árulta el, hogy pontosan mi a baja a Ben Affleck, Chris Terrio és Geoff Johns által írt verzióval. Csak annyit mondott az MTV Happy Sad Confused címet viselő podcastjában, hogy mindent előről kezdenek, egy új sztorit írnak, ami miatt nagyon izgatott, de minden cool lesz. Affleck tehát csak színészként marad a Batman-filmben, legalábbis Reeves korábban úgy nyilatkozott, hogy számít rá. Reevesre meg a gyártó Warner számít, mert több filmre szóló szerződést írtak alá vele.

Hogy a színész mit szól ahhoz, hogy kidobták a forgatókönyvét, egyelőre nem tudni. De az biztos, hogy a jövő heti Comic-Con fesztiválon ő is feltűnik majd San Diegóban, ahol Az Igazság Ligája sztárjaival együtt szerepel majd. Ebben a filmben is Batmant alakítja majd többek között Gal Gadot (Wonder Woman), Jason Momoa (Aquaman) és Henry Cavill (Superman) mellett. Az Igazság Ligája november 17-től látható a mozikban.