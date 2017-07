Megtalálták a fiatal Meryl Streepet a Mamma mia 2-be

Pár hónapja derült ki, hogy a Mamma mia sem ússza meg, hogy folytatást kapjon. A 2008-as, musical-alapokra építkező, ABBA-dalokból összerakott romantikus vígjáték hatalmas siker volt, alig 50 millió dollárból készült, és kerestek vele több mint 600 milliót vilászerte. Így aztán nem meglepő, hogy az Universal akart egy Mamma mia 2-t, ami a Mamma Mia: Here We Go Again (Mamma Mia: Megint itt vagyunk) címet kapta. Most az is kiderült, hogy a Nyomd bébi, nyomd fiatal színésznője, Lily James lesz az egyik főszereplő. (A Nyomd bébiben ő volt a főhős szerelme, a pincérnő.) Lily Jamesnek már volt korábban is zenés szerepe, a 2015-ös Hamupipőkében is énekelt.

Az első film szereplői közül visszatér Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan, Stellan Skarsgard és Colin Firth is. Lily James a fiatal Meryl Streepet játssza majd, a musical folytatása ugyanis ugrálni fog az időben. Az még nem derült ki, hogy a többiek fiatalkori verzióit kik alakítják majd.

A film rendezője a brit Ol Parkes (a Keleti nyugalom - Marigold Hotel forgatókönyvírója) lesz, és természetesen megint ABBA- slágerekre írják majd a sztorit. A Mamma mia folytatását jövő nyáron, egészen pontosan 2018. július 20-án mutatják majd be.