Nomád hippinek is lehet sikeres gyereke

Új előzetest kapott a magyarul két címen is megjelent (Üvegvár és Üvegpalota) The Glass Castle című regényből forgatott dráma, ami egy Jeannette Walls nevű írónő életéről szól. A regény egyébként a The New York Times bestseller-listáján összesen 261 hetet töltött el (nem vicc).

A filmben Wallst Brie Larson, az apját Woody Harrelson, az anyját Naomi Watts alakítja. A filmet Destin Daniel Cretton írta és rendezte. A történet. ahogy az a trailerből is lejön, egy meglehetősen szokatlan életet élő családé, a szegény sorsú szülők nomád életmódot folytatnak és foglalt házakban laknak a gyerekekkel együtt, de ez nem akadályozza meg hősünket abban, hogy nagybetűs Emberré válljon, vagy valami hasonló. A filmet augusztus 11-én mutatják be, lehet nálunk is lesz.