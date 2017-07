Női hősre váltanak a James Bond-filmek alkotói

Barbara Broccoli több mint húsz, Michael G. Wilson pedig harminc évnél is régebb óta producerei a James Bond-filmeknek, és ők állnak majd a következő 007-es film mögött is. De előbb elkészítik saját filmsorozatuk női konkurensét.

Film készül Mark Burnell brit író regényéből, a The Rhythm Sectionből, amelynek főhőse, Stephanie Patrick családja erőszakos halála miatt esküszik bosszút - írja a BBC. Burnellnek ráadásul még másik három Stephanie Patrick-regénye is készült, úgyhogy ha sikeres lesz a projekt, a Bond-filmekhez hasonlóan akár sorozat is lehet a történetből.

A film főszerepét a Gossip Girl - A pletykafészek című sorozatban ismertté vált, azóta a Zátony című cápafilmben, az Adaline varázslatos életében és Woody Allen Café Societyjében is szerepelt Blake Lively játssza majd. A rendező az a Reed Morano lesz, aki A szolgálólány meséje első három epizódját is jegyzi.

Broccoli és Wilson a legutóbbi és a legközelebbi James Bond-film közti szünetet használják ki; a The Rhythm Section forgatása még idén elkezdődik.