A keresztények szerint el fog tűnni az új Pókember

A Movieguide nevű keresztény filmes portál nagyon fontos elemzésben tárta fel a szuperhősfilmekben elhangzó káromkodások számának és a mozipénztáraknál elért eredmények magukért beszélő összefüggéseit.

Az oldal nemcsak összeszámolta, hány káromkodás hangzik el a Pókember: Hazatérés című filmben, de az így kapott adatot összehasonlított a többi szuperhősfilmmel, valamint azok bevételi eredményeivel is.

A Pókember: Hazatérésben pontosan harminc és fél káromkodás hangzik el,

amiből a fél egy nem teljesen végigmondott, bajusz alá mormolt fuckot jelent - írja a szervezet elemzését elemző Hollywood Reporter.

A Movieguide felhívta a figyelmet arra az elgondolkodtató dologra is, hogy azok a filmek, amelyekben 25-nél több káromkodás hangzik el, bizony nem szoktak bekerülni a 100 legtöbb bevételt hozó film közé, hiába is tűnik nagyon sikeresnek egyelőre (egyelőre!) a Hazatérés a maga hatalmas, 117 millió dolláros nyitóhétvégéjével. Ennyire csúnyán például az Amerika Kapitány: Polgárháborúban, a Galaxis örzői 2-ben, a Deadpoolban és az Öngyilkos osztagban beszéltek, de ezek - az inflációt is beszámítva - csak (sorrendben) a 120., 140., 157. és 199. helyre kerültek a bevételi toplistán.

A szervezet szerint egyébként az, hogy az elég sikeres első három Pókember-filmben nem kellett szappannal kimosni a szereplők száját, és átlagosan félmilliárdos bevételt gyűjtöttek, egyértelműen arra utal, hogy ez a Pókember biztosan nem lesz ilyen sikeres.

"A korábbi Pókember-filmek még olyan nagy eszmékre fókuszáltak, mint hogy a nagy erővel nagy felelősség jár, ehhez képest a Hazatérés túlontúl nagy erőkkel próbálja megtalálni a legalacsonyabb közös nevezőt. Ha ez így folytatódik, a Marvel márkanév értéke elkopik, és egy új generáció fogja megtanulni, hogy a politikai korrektség, a vulgaritás és a profanitás menő dolgok" - vonta le a végső következtetést Dr. Ted Baehr, a Movieguide elnöke, de a Hollywood Reporter arról sajnos már nem ír, vajon hogy kerül egy mondatba a politikai korrektség dicsőítése a káromkodás dicsőítésével.