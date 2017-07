Kaphat egy majom is Oscar-díjat?

Már mozikban A majmok bolygója trilógia zárófilmje, A majmok bolygója - Háború. Ebben végleg eldől, hogy az emberek vagy a majmok uralják tovább a Földet. Az első két részt ismerve nem kérdés, hogy most is Caesar, a majmok szuperintelligens vezére lesz a legszimpatikusabb szereplő. Ő az, aki már az első filmben lenyűgözött mindenkit, annyira élő, szerethető karakter lett. Sőt, kritikusunk szerint jobb játékot láthattunk tőle, mint a hús-vér színészektől. “A rajzolt majmok arcjátéka (főleg a Caesart alakító Andy Serkisé, aki King Kong után 6 évvel újra digitális majomruhába bújt) sokkal emberszerűbb lett, mint az látványosan erőlködő hús-vér színészeké, élükön a főszereplőnek szánt James Francóval” - írtuk az első rész, a Lázadás bemutatásakor 2011-ben.

Amikor aztán a tíz évvel később játszódó második film, A majmok bolygója - Forradalom is mozikba került 2014-ben, egyre többen kezdtek cikkezni arról, hogy Ceasar megérdemelne egy Oscart. Pontosabban persze az őt alakító Andy Serkis érdemelné meg, egyszerűen azért, mert ugyan nem látszik az arca a filmben, mégis teljes átéléssel játszotta el Caesar szerepét.

Vajon mikor kap Oscar-díjat egy motion capture technikával dolgozó színész?

Egyáltalán kaphat díjat a színészi játékáért az, akiből teljes valójában egy percet sem látunk a vásznon? Ceasar az ő hangján szólal meg, az ő gesztusait, mimikáját, mozgását látjuk a moziban, de mégsem őt. Vagy a díjak inkább azokat illetik, akik az utómunkán dolgoznak? Járhat-e díj egy embernek, amikor a vásznon látható karakter egy egész csapat erőfeszítéseinek eredménye? Lehet-e méricskélni, hogy mennyit tett hozzá Ceasar lényéhez Serkis és mennyit a számítógépek előtt ülők?

Megmutatni könnyebb, mint elmagyarázni, itt egy videó arról, hogy lesz Andy Serkis indulatos monológjából Ceasar beszéde:

Ez a részlet egyébként a harmadik részben szerepelt volna, de végül nem került be a végleges verzióba. Ahogy látszik, a színész arcának legkisebb változása is megjeleníthető Ceasar arcán, így lesz képes egy CGI-szereplő is arra, hogy erős érzelmeket váltson ki a nézőkből. Ha pedig erre képes, akkor akár díjazhatnák is az alakítását. Andy Serkis nem először dolgozik ezzel a technikával, ő volt Gollam A gyűrűk ura-filmekben, a 2005-ös Peter Jackson-féle King Kongban pedig, ahogy már említettük, szintén majmot alakított. Egyértelműen ezek a szerepek tették világhírűvé, élete eddigi egy Golden Globe- és két BAFTA-jelölését mégsem ezekért kapta.

Úgy tűnik, hogy sikert, pénzt, hírnevet igen, szakmai elismerést jóval nehezebb kapni, ha egy színész motion capture technikával dolgozik.

Pedig a rajongók szerint már csak ezért a jelenetért, Gollam meghasonlásának eljátszásáért is megérdemelte volna:

Serkist azóta megtalálta még egy ilyen szerep. Az új Star Wars-trilógiában ő Snoke fővezér, Kylo Ren mestere, akit szintén a motion capture és a CGI segítségével keltett, és kelt a következő két epizódban is életre. Éppen a Star Wars: Az ébredő erő kapcsán írt sok kritikus arról, hogy mennyire kár volt az Oscar-díjas Lupita Nyong'ót elpazarolni Maz Kanata karakterére, hiszen az új trilógia Yodáját lényegében bárki alakíthatta volna. A színésznő ugyanazzal a technikával dolgozott és ugyanannyira nem látszott a filmben, mint Serkis, szóval a CGI alakítások között éppen úgy lehet különbség, ahogy a hús-vér színészek játéka között.

Andy Serkis ambíciói persze nem merülnek ki abban, hogy CGI alakokat formáljon meg. Az 53 éves színész 1989 óta játszik, ahogy sokan mások, ő is tévésorozatokban kezdte. Később aztán olyan rendezőkkel dolgozott együtt, mint Mike Leigh (a nagyszerű Két angol lányban és a Tingli-tangliban), Michael Winterbottom (Non-stop partiarcok, egy másik nagyon jó film), vagy Christopher Nolan (A tökéletes trükk). Igaz, ezekben a filmekben sosem az övé volt a főszerep, és ahhoz, hogy igazán megismerjék a nevét Gollam kellett. Peter Jackson mellett pedig nemcsak színész volt, hanem A hobbit-filmekben second unit rendező, vagyis a kevésbé fontos jelenetek rendezője is.

Az elmúlt két évben két saját film rendezésébe is belefogott, az első, a Breathe ősszel kerül a mozikba. Ez egy romantikus dráma Andrew Garfield és Claire Foy főszereplésével, Robin Cavendish élettörténete alapján, aki 28 évesen egy betegség miatt nyaktól lefelé megbénult. Bár az orvosok csak három hónapot jósoltak neki, végül 64 éves koráig élt, számos, a mozgássérültek éltét megkönnyítő találmány fűződik a nevéhez. Serkis másik rendezése A dzsungel könyve lesz, amiben szerepel is, ő lesz Balu. Amúgy ebben a filmben olyan sztárok játszanak majd, mint Benedict Cumberbatch, Christian Bale, Cate Blanchett, Naomie Harris vagy Freida Pinto. Itt aztán feketén-fehéren kiderül majd, hogy valóban Andy Serkis-e a legnagyobb király, ha CGI-lények megformálásáról van szó.

Amúgy ő maga nem igazán tesz ilyen különbséget a szerepei között.

Neki Ceasar eljátszásában inkább az volt a különleges, hogy végre kapott egy karaktert, akinek az egész életét végigjátszhatta. “Ritkán adatik meg egy színész számára, hogy egy karakter teljes életét vászonra vihesse. Ez olyan nekem, mint a Sráckor, csak a dzsungelben” - nyilatkozta Richard Linklater tizenkét éven át készült filmjére utalva, amiben a gyerekszínészek a szemünk láttára nőttek fel.