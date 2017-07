James Franco rendezi a világ legrosszabb filmjét

Egy óriásplakáttal kezdődött. 2004 körül egy teljesen ismeretlen, The Room című film plakátja volt látható Los Angeles egyik autópályája mentén. Senki nem hallott a filmről, senki nem tudta, miről szól, csak hogy egy furcsa, hosszú hajú férfi nézett farkasszemet az autósokkal róla. Pár Los Angeles-i komikus elhatározta, hogy megnézi. A többi már történelem, már ha a történelmet teljesen dilettáns, amatőr, rossz okokból elhíresült filmesek írják.

A Room (nem összetévesztendő az Oscar-díjakat nyert drámával) ugyanis pocsék, borzasztó, rettenetes, de olyan szinten, ami már színtiszta szórakoztatásnak hat. A történet maga egy szerelmi háromszögről szól: egy férfi (a rendező-író-producer Tommy Wiseau) tökéletes élete teljesen tropára megy, amikor a felesége megcsalja őt a legjobb barátjával. Wiseau egy nagyszabású, elementáris erejű drámát akart ebből csinálni, de teljesen inkompetens volt hozzá, az ambíció kivételével minden hiányzott belőle. Viszont a béna kameramozgás, az érthetetlen dialógusok, a megmagyarázhatatlan pillanatok, a gyogyós mellékszereplők, és a végtelen idézhetőség miatt a Room lett a kétezres évek legnagyobb kultfilmje. Ugyanis a Sharknadókkal és hasonlókkal ellentétben a rendezője nem egy rossz filmet akart készíteni, hanem egy mesterművet. Mutatom a végeredményt:

Aztán a hirtelen, rossz irányból jött figyelemtől Wiseau visszakozott: ő nem is egy drámát, hanem egy vígjátékot, egy szatírát akart készíteni, pont olyat, ami a végeredmény lett. Örömmel járt el minden nyilvános vetítésre, ahol a Rocky Horror Picture Show mintájára emberek hangosan ordították a szövegeket, és vállalta, hogy igen, ő egy ilyen dilis figura.

Aztán a Room másik főszereplője, Greg Sestero (aki egy pici szerepben feltűnt a Patch Adamsben is), Tom Bissell újságíró segítségével megírta a The Disaster Artistot arról, hogyan is alakult a barátsága a rejtélyes származású, korát folyamatosan letagadó, feltehetőleg illegális ruhaimportból meggazdagodó Wiseau-val. A könyv aztán ha nem is tragikus, de egészen megkapó és empatikus volt (az a ritka könyv, ami egyáltalán nem vesz el a témájául szolgáló film élvezetétől), és egyáltalán nem meglepő, hogy film is készül belőle.

Amit James Franco rendez, a főszerepet is ő játssza, öccse, Dave Franco játssza a testvérét, és feltűnik benne Seth Rogen, Alison Brie, Sharon Stone, Bryan Cranston, és még rengeteg híres ember, akár saját magaként, akár szerepben. És itt van az első előzetes is hozzá:

Ami nagyon cselesen csak egy darab jelenet, talán a leghíresebb a filmből és a könyvből, amikor Wiseau egy nagyon egyszerű pár mondatot képtelen elmondani a kamerába. A végeredményt már feljebb posztoltam.

Az A24 nevű forgalmazó jó érzékkel decemberre időzítette az amerikai premiert, magyar bemutatóról egyelőre nem tudni.