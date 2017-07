Két barátnőnek nem elég egy férfi

Ha valakinek hiányoznak a '90-es évek vígjátékai, amiben két barátnő egy pasi miatt teszi tönkre a barátságát, akkor van egy jó hírünk. Ez a The Layover, a többek között a Jurassic Parkból és a Szégyentelenek tévésorozatból ismert William H. Macy rendezése, amiben Kate Upton és Alexandra Daddario kapnak össze egy pasi miatt a film első trailerében.

Daddario és Upton két elég rossz passzban lévő barátnőt alakít, akik együtt mennének nyaralni kis sztresszoldás miatt. Florida helyett azonban St. Louis-ba érkeznek, ahol belebotlanak Matt Barr karakterébe. Barr annyira eszelősen dögös csávó, hogy a két barátnő versenyezni kezd a kegyeiért.

A film valószínűleg a magyar mozikba el sem jut, mivel már 2015 nyarán befejezték a gyártást, mégis csak most szeptemberben mutatják be Amerikában. Ami elég kellemetlen abból kiindulva, hogy Macy rendezői debütálása egész jól sikerült három éve, a forgatókönyvet pedig az a páros írta, akik a Felhőtlen Philadelphiáért is felelnek.