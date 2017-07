Magyar modell is szerepel a Star Wars 8-ban

Egy magyar lány, Nemes Zoé is feltűnik majd az év végén mozikba kerülő Csillagok háborúja-filmben, Az utolsó Jedikben. A Londonban tanuló modellt a Magyar Nemzet szúrta ki a film hétvégén közzétett werkvideójában (2:23-nál, egyetlen röpke másodpercig).

The way I don't look tonight #tb Zoé (@zoenemes) által megosztott bejegyzés, 2017. Máj 31., 08:26 PDT

Nemes Zoé egy űrkaszinó egyik vendégeként látható a kisfilmben, és bár a lap megkereste őt, szűkszavúan annyit válaszolt, hogy majd csak azután beszélhet, hogy már bemutatták a filmet. Annyit azért elárult: korábban drámatagozatos iskolába járt, illetve modellkedett, szerepelt néhány klipben és reklámban is.

A magyar lány az egyetem miatt költözött Londonba, regisztrált egy castingügynökségnél, egy héttel később pedig már meghallgatása volt, így került a tavaly forgott Star Wars-moziba. Idén már egy másik film forgatásán dolgozott, amikor egyik kedvenc rendezője, Paul Thomas Anderson (Vérző olaj, Magnólia stb.) ötvenes években játszódó, Phantom Thread című filmje forgott, amelynek főszerepében Daniel Day-Lewis (Vérző olaj, Lincoln, New York bandái, Az utolsó mohikán) látható. "Ez kihívás volt, mert rajtam kívül tényleg mindenki varrónő volt" – mondta a Nemzetnek.

A Star Wars: Az utolsó Jedik december 14-én kerül majd a magyar mozikba, a címlapképünket pedig az Ialaz Go with the Flow című videójából vágtuk.