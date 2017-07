Két éven belül két náciölős filmet kapunk

Hollywood tartja magát ahhoz a jó szokásához, hogy ugyanazt a témát leforgatják egy-két éven belül többször is. Annak idején így járt a Földet elpusztítani készülő aszteroida sztorija, amiből az Armageddon és a Deep Impact készült, vagy a Veszedelmes viszonyok és a Valmont ugyanabból a regényből egy éven belül, és a vulkános film is ugyanakkor, 1997-ben jutott eszébe két stúdiónak, így készült el a Dante pokla és a Tűzhányó. (Gyűjtésünket a témában itt lehet elolvasni.)

Most az Anthropoid hadművelet ihlette meg a filmeseket, rögtön kétszer is. Ebben az 1942-es hadműveletben a londoni cseh ellenállás megpróbálta megölni Reinhard Heydrichet, az SS vezetőjét, Hitler jobbkezét. Két fiatal katonát, Jozef Gabcikot és Jan Kubist küldték Prágába (Heydrich itt lakott, mint a Cseh–Morva Protektorátus protektorhelyettese), akik végre is hajtották a merényletet, de az nem egészen úgy sikerült, ahogy eltervezték.

A merényletről és annak erősen vitatott sikeréről először Sean Ellis filmje készült el, amit Prágában forgattak. Ebben A szürke ötven árnyalatából ismert Jamie Dornan és Christopher Nolan egyik kedvenc színésze, Cillian Murphy játszották a merénylőket, de szerepelt benne Toby Jones is, mint a cseh ellenállás egyik vezetője. Ezt a filmet már bemutatták tavaly ősszel Anthropoid címmel. Magyar mozipremierje nem volt, de a Cinemaxon vetítették, és vetítik most is, például július végén. Nekem eleinte kicsit kilúgozottnak tűnt, de a végére egy kifejezetten megrázó film lett belőle, ami szépen kifejti a látszólag egyszerű történet bonyolult következményeit.

A másik film, ami a teljesen idióta HHhH - Himmler agyát Heydrichnek hívják címet kapta a magyar forgalmazásban, még bemutatásra vár. Ezt részben Budapesten forgatták, Jason Clarke (Zero Dark Thirty) játssza Reinhard Heydrichet, a feleségét pedig Rosamund Pike (Holtodiglan). Ez a film, legalábbis a most magyar szinkronos előzetes szerint inkább a Heydrich házaspárra fókuszál, arra, hogy lett náci a felesége, Lina hatására Reinhard Heydrichből.



A HHhH-t október 12-től vetítik a magyar mozik.