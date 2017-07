Egy hüllőszerű férfi a Hellboy rendezőjének új hőse

Megérkezett az első előzetes A faun labirintusáért Oscarra-jelölt rendező, Guillermo del Toro (Hellboy, Bíborhegy, Pacific Rim) új filmjéhez, a The Shape of Waterhez. A rendező inkább lemondott arról, hogy ő rendezze meg a Pacific Rim folytatását (ás átadta a lehetőséget Steven S. DeKnightnak), csak hogy ezt a filmet elkészíthesse. A sztorit részben ő is írta, a társírója az a Vanessa Taylor volt, aki a Trónok harca húsz részének producere volt, háromban pedig íróként is közreműködött.

A The Shape of Water egy bizarr, misztikus szerelmi történet, ami a hidegháború idején játszódik. A Blue Jasmine-ért Oscarra jelölt Sally Hawkins (Hajrá, boldogság!, Godzilla) egy néma takarítónőt játszik, aki beleszeret egy különös lénybe. A Doug Jones (del Toro egyik kedvenc színésze, szerepelt a Mimic - A júdás fajban, a Pokolfajzat 1-2-ben, A faun labirintusában és a Bíborhegyben is) által megformált alak egy férfi és egy hüllő keveréke, és vízben, vagy valamilyen folyadékban él egy titkos kormányzati laboratóriumban. Kicsit olyan, mint Abe az említett Pokolfajzatokból, Sally Hawkins karaktere egyébként gyanúsan emlékeztet Amélie-re az Amélie csodálatos életéből, azzal a kivétellel, hogy ő néma.

A filmben játszik még A segítségért Oscar-díjat nyert Octavia Spencer, Richard Jenkins, a mindig klassz Michael Shannon és Michael Stuhlbarg is. A The Shape of Watert 2017. december 8-án mutatják be Amerikában.