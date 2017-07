Egészen észbontó lett a Kingsman 2 új előzetese

Megjelent az elmúlt évek legbetegesebben szórakoztató kémfilmje, a Kingsman második része, a Golden Circle új előzetese, ami végre sokkal többet megmutat, mint amit eddig láthattunk a filmből.

"Nem akar komolykodni, csak poénokon és erőszakon keresztül szórakoztatni" - írtuk az első Kingsmanről, arról a filmről, amiben Colin Firth levetkőzte a decens angol polgár szerepkörét, és egy brutális James Bond-imitátorként mészárolt végig két órát. A kémfilmparódiának is beillő történet nagy siker volt, hamarosan érkezik a folytatása is, aminek végre megjelent a rendes trailere is.

Amiből kiderül, hogy az ellenség (Julianne Moore) ezúttal nem akar mást, mint egy az egyben megsemmisíteni a Kingsman hálózatát, és az előzetes alapján ebben elég nagy sikereket is érnek el. Úgyhogy Colin Firth és Taron Egerton szólnak az amerikai testvérszervezetnek, a Statesmennek, azon belül név szerint Channing Tatumnak, Halle Berrynek és Jeff Bridgesnek, hogy fogjanak össze a világ megmentése érdekében. Szóval az eddigi politikailag abszolút inkorrekt szemétkedések mellé ezúttal bejön az amerikai sztereotípiák kigúnyolása; a legjobb az a beszólás, amikor Egerton összekeveri az ugrálókötelet az egyébként embereket félbe vágni képes lasszóval, és egyáltalán nem érti, mi a különbség a kettő között.

Úgyhogy egészen biztos, hogy az alkotók még egy szinttel feljebb (vagy lejjebb?) lépnek az agyalágyult öldöklés ábrázolásában és a fekete humorban. A Kingsman: The Golden Circle 2017. szeptember 21-én érkezik Magyarországra.