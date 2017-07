Adam Driver és Daniel Craig béna rablókat játszanak

Új előzetes érkezett Steven Soderbergh visszatérő filmjéhez, a Logan Lucky - A tuti balhéhoz. Soderbergh az Ocean's 11, 12 és 13, a Traffic és a Fertőzés rendezője 2013-ban jelentette be, hogy visszavonul. Ez azt jelentette, hogy nem azóta nem rendezett mozifilmet, de tévéfilmet (Túl a csillogáson) és tévésorozatot (A sebész) igen. Az új film, a Logan Lucky sok mindenben emlékezetet az Ocean's-filmekre, hiszen ebben is egy csomó sztárt láthatunk, és a középpontban ezúttal is egy rablás áll.

Ebben a filmben egy testvérpár (Adam Driver és Channing Tatum alakításában) készül rabolni a híres Coca-Cola 600 autóversenyen Charlotte-ban, hogy megtörjenek egy régi családi átkot. Driver egyébként egy félkarú csapost játszik, aki érthetően nem túl boldog a szakmájában. Összeállnak a robbantások nagymesterével, a kigyúrt, szőke tüsihajat viselő Joe Banggel (Daniel Craig megdöbbentően néz ki), hogy együtt vigyék véghez a rablást. Igaz, ehhez Joe Banget előbb meg kell szöktetniük a börtönből. Rajtuk kívül még olyan sztárok játszanak a filmben, mint Seth MacFarlane, Katherine Waterston, Sebastian Stan, Riley Keough, Katie Holmes és Hilary Swank. Mivel mindannyian déli suttyókat alakítanak, mindenki erős déli akcentussal beszél, ami a feliratos előzetesben élvezhető is.

A Logan Luckyt augusztus 24-én mutatják be a magyar mozikban.