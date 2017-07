Putyin miatt írták át Jennifer Lawrence Pesten forgott filmjét

Hollywood a következő években folyamatosan az orosz helyzettel fog foglalkozni. A bosszúálló orosz hackerek miatt viszont rettegnek attól, hogy Putyinnak is beszóljanak, inkább öncenzúrát alkalmaznak.

Vlagyimir Putyin orosz elnöknek kulcsszerepe van abban a Red Sparrow című könyvben, amelyet a korábban a CIA-nél is dolgozó Jason Matthews írt, és amelyből azonos címmel, Jennifer Lawrence főszereplésével forgattak filmet Budapesten. A filmből ennek ellenére teljesen kihagyták Putyint.

A Fox stúdió producere először rögtön vissza is helyezte a sztorit a hetvenes évek Budapestjére, hivatalosan azért, hogy „még inkább időtlen” legyen az orosz kémekről szóló történet, aztán, amikor végül az Éhezők viadala-filmeket is jegyző rendező Frances Lawrence ült a rendezői székbe, mégis visszakerült a történet a jelenbe. De Putyin karaktere így is kimaradt a forgatókönyvből. Pedig a stúdiónál azt állítják, odáig vannak meg vissza, hogy reflektáljanak mindenre, ami a híradókban elhangzik – írja a Hollywood Reporter, hozzátéve: bár a stúdió persze „kreatív döntésekről” beszél, alighanem attól félnek, hogy ha Putyint rossz színben tüntetnék fel, az orosz hekkerek komoly károkat tudnának okozni a stúdiónak.

A portál arról is beszámol, hogy hasonlóan járt a Kurszk című film is, amely a Kurszk orosz atom-tengeralattjáró 2000. augusztusi felrobbanásáról fog szólni. Pedig Putyin szerepelt a film alapjául szolgáló könyvben, de még az első forgatókönyvekben is. „Egy stúdió számára öngyilkosság lenne olyan filmmel kijönni, amely rossz fényt vet Putyinra. Ez lenne a legbiztosabb módja, hogy megtorlásért kiáltson” – mondta a magazinnak egy hollywoodi filmes cégeket biztosító vállalat vezetője.

Mindez a nyilvánvaló okokon kívül azért is ellentmondásos, mert Hollywood amúgy mást sem akar, csak a jelenkori orosz helyzetről beszélni, pláne Trump megválasztása óta. Hamarosan film készül Hogyan kapjunk el egy orosz kémet? címmel a dezinformálós kampányokról és az álhírekről, és van olyan hollywoodi filmes, aki nemrég Gorbacsovhoz utazott, hogy egyeztessen vele az életéről szóló filmről. A következő Wonder Woman a hidegháborúról fog szólni, A tetovált lány folytatása orosz hackerekről szól, és a következő Rocky-filmben, a Creed II-ben is orosz lesz a főellenség.

A politikai alapú félelem vagy megfelelés egyébként nem új dolog Hollywoodban: a Hollywood Reporter emlékeztet arra az esetre, amikor a Vörös hajnal című klasszikus remake-jében 2012-ben előbb kínaiakra cserélték a másik oldalt, majd, hogy Kína se haragudjon meg, újra átírták, ezúttal észak-koreaiakra.