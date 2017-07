Újabb nemzetközi díjat nyert Rudolf Péter filmje

Török Ferenc 1945 című alkotása nyerte el a holokauszttal kapcsolatos művészi alkotásoknak járó Avner Salev Jad Vasem elnöki díjat a 31. Jeruzsálemi Filmfesztiválon. A film 1945 augusztusának egy napját mutatja be egy magyar vidéki kisvárosban, ahová váratlanul két holokauszttúlélő érkezik, felbolygatva az ott élők lelkiismeretét, eszükbe juttatva az elhurcolt zsidók eltulajdonított vagyonának kérdését. Az elismerést csütörtök este a jeruzsálemi Cinemateque-ban személyesen vette át a rendező.

"Más volt a jeruzsálemi fogadtatás, mert a filmben szereplő, a táborból visszatérő túlélők azok is lehetnének, akik ezt az államot alapították, adtunk egy azonosulási pontot" - mondta Török Ferenc az MTI-nek a szerdai vetítés után. "Mindenkit érdekelt ez Izraelben, nagyon szeretik, mert úgy érzik, a film új szempontot mutat be. Mindenki azt kérdezi, miért nem húsz éve készült el ez a film, miért csak most?" - hangsúlyozta Jeruzsálemben a rendező. "Ez egy univerzális faluról szól, amelyben magyarul beszélnek éppen, magyarul játszódik, de ez egy olyan dráma, mely bárhol játszódhatna Európában a második világháború után, egy nagyon konkrét időpontról próbál hitelesen beszélni" - tette hozzá.

Az idei tíznapos jeruzsálemi filmfesztiválnak más magyar szereplője is volt, Fliegauf Bence filmrendező az izraeli filmek versenyében volt zsűritag.

Az izraeli filmek közül Matan Jaír Állványozás című munkája vitte el a legtöbb díjat, a nemzetközi fődíjat pedig egy koreai film, Szang Szu Hong A parton, éjjel, egyedül című játékfilmjének ítélték.