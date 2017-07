Nézzen bele a Zabhegyező írójának titkos életébe!

Itt az első előzetes a Rebel in the Rye című filmhez, ami a Zabhegyező írójának, J. D. Salinger írói pályafutásának a kezdetét mutatja meg. Első ránézésre nem több egy sima életrajzi filmnél, de mivel a sztori a világ egyik leghíresebb könyvének, a Zabhegyezőnek születését dolgozza föl egészen biztosan sok nézőt vonz majd be a moziba. A Sundance-filmfesztiválon egyébként már levetítették, nem kapott túl jó kritikát, de a főszereplő Houltot dicsérték. Mint írták, Holden Caulfield biztosan utálta volna a filmet, hiszen irtózott minden képmutatástól.

A fiatal írót Nicholas Hoult alakítja, mestere pedig, aki arra biztatja, hogy Holden Caulfield történetét ne csak egy novellában, hanem regényben írja meg, Kevin Spacey. Salinger mindig inkább rövidebb történeteket írt, a Zabhegyező az egyetlen regénye, melynek hatalmas sikere után vissza is vonult. Salinger életének utolsó 45 évét úgy töltötte, hogy egyetlen betűt sem publikált, és interjút sem adott.

A Zabhegyező megszületése mellett a film Salinger magánéletét is feldolgozza, kapcsolatát Oona O'Neill-al (Zoey Deutch) és hogy hogyan harcolt a második világháborúban. A bemutató szeptember 15-én lesz az Egyesült Államokban.