Spielberg cyberpunkjától kiég az agyunk

A San Diegó-i Comic Con-on bemutatták a Ready Player One című sci-fi első előzetesét, amiből a történetről nem sok derül ki, annyi viszont igen, hogy Steven Spielberg nem spórolt a CGI-büdzsével a forgatás alatt. A látványvilág elképesztő, tényleg, de egy kicsit még műanyag - mivel a film csak 2018-ban kerül mozikba, így ezen valószínűleg még fognak csiszolni.

A film alapja egy regény (Ernest Cline nagyszerű műve), ami 2045-ben játszódik, akkor, amikor a vilá az összeomlás szélén táncol, és az embereknek csak egy mentsvára van, az OASIS nevű virtuális valóság, amit James Halliday (Mark Rylance) alkotott meg, és nincs tán ember a földön, aki nem kapcsolódik bele naponta. Halliday azonban meghal, és elképesztő vagyonát arra hagyja, aki megtalál egy digitális kincset a masszív online univerziumban. A versenyfutás elkezdődik, és egy Wade Watts (Tye Sheridan) nevű srác, a film főhőse is beszáll a mókába. Aztán kiderül, hogy a játék veszélyesebb, mint gondolta, és a valóságban is élet-halál harcot kell folytatnia. A szereplők között ott van még Olivia Cooke (Bates Motel), Ben Mendelsohn (Zsivány egyes), T.J. Miller (Szilícium-völgy), Simon Pegg (Cornetto-trilógia) is, a forgatókönyvet Zak Penn (Hulk) írta. Bemutató március 30.