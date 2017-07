A Marvel a Comic Conon is lenyomta a DC-t

Az idei San Diegó-i Comic Con szombati napja volt az, amire a képregényfilmek rajongói igazán vártak, hiszen a Marvel és a DC is ekkor mutatta be a portékáit és ültette ki a résztvevők elé színészeit és rendezőit. Ahogy az várható volt, kaptunk új előzetest a Thor Ragnarokhoz (Marvel) és az Igazság ligájához (DC), mutattak részleteket az Aquamanből (DC) és a Black Pantherből (Marvel) és jutott idő a Captain Marvelre (Marvel) és a Wonder Woman 2-re (DC) is. Na, lássuk, miből élünk.

MARVEL

A Black Panther új előzetesét bemutatták ugyan, de online egyelőre nem elérhető, van helyette egy pompás új plakát, lásd galéria. A képsorokat a zsúfolásig telt teremben tapsvihar köszöntötte, a várakozás sokkal nagyobb a film iránt, mint gondoltuk volna. A filmben szerepel majd Chadwick Boseman, Danai Gurira, Lupita Nyong’o, Forrest Whitaker, Martin Freeman, Michael B. Jordan és Andy Serkis is, de a Marvel Univerzum többi karaktere nem, vagy csak nem mutattak egyet sem. Itt részletesen leírják, mi van a trailerben, a bemutató 2018 február 16-án lesz.

15 Galéria: Comic Con 2017 Marvel vs DC

A Captain Marvel lesz a Marvel Wonder Womanje, azaz az első olyan szuperhősfilmjük, amiben a főhős egy nő. A történet az első Vasember előtt játszódik, azaz előzményfilm lesz, szerepel majd benne Nick Fury (Samuel L. Jackson) is, akinek még mindkét szeme ép lesz, a főellenség pedig a Skrullok lesznek, alakváltó idegen lények, akikkel 1962-ben találkozhattunk először és általában két dolgot szoktak csinálni a képregényekben: nekiesni a Földnek és háborúzni egy másik idegen fajjal, a Kreevel. A film címszereplője Carol Danvers vadászpilóta, aki csak félig ember, így szuperképességei is vannak (pl. szupererő). A főszereplő Brie Larson, a rendezők Anna Boden és Ryan Fleck (Mississippi Grind, Billions, The Affair), bemutató: 2019 március 8.

Michelle Pfeiffer aláírt az Ant-Man and the Wasphoz, Janet van Dyne szerepét kapta meg. Nem idegen neki a szuperhősfilmek világa, volt ő már Macskanő is. Mellette Paul Rudd, Michael Pena, Michael Douglas, Evangeline Lilly, Laurence Fishburne, Hannah John-Kamen, Walton Goggins és Randall Park is szerepel a filmben, amiből be is mutattak egy részletet, de egyelőre ez sem elérhető az interneteken. Bemutató: 2018 július 6.

Szintén nem került fel a legismertebb videómegosztó portálra az Avengers Infinity Warból bemutatott részlet, pedig a Collider.com szerint a közönség megveszett a látványtól, remélem azért székeket nem hajigáltak féktelen örömükben. Joe és Anthony Russo rendezők filmjében az egy nézőre/percre/képkockára jutó szuperhősök száma magasabb lesz, mint bármikor, bárhol, bármiben, a szereplők között ott van Josh Brolin (Thanos), Pom Klementieff (Mantis), Karen Gillan (Nebula), Dave Bautista (Drax) Don Cheadle (War Machine), Elizabeth Olsen (Scarlet Witch), Paul Bettany (Vision), Sebastian Stan (The Winter Soldier), Anthony Mackie (Falcon), Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), Tom Holland (Spider-Man) Robert Downey Jr. (Vasember), Mark Ruffalo (Hulk), Tom Hiddleston (Loki), Chris Evans (Caotain America), Chris Hemsworth (Thor), Jeremy Renner (Hawkeye), Chris Pratt (Star Lord), Sebastian Stan (The Winter Solider), Samuel L. Jackson (Nick Fury), Zoe Saldana (Gamora), Vin Diesel (Groot), Bradley Cooper (Rocket), Scarlett Johansson (Black Widow), Anthony Mackie (Falcon), Paul Rudd (Ant-Man), és Chadwick Boseman (Black Panther) is, és nem, nem viccelünk. Hogy mitől ment el az esze a jóravaló képregényrajongóknak, az itt kiderül, bemutató 2018 május 4.

A Thor: Ragnarok kapott egy irgalmatlanul megdizájnolt, de állati jó posztert és egy új előzetest, amiben Hulk is beszél (nem Bruce Banner), és amiben a mellékszereplők (Tessa Thompson, Jeff Goldblum) is nagyobb teret kaptak. Érthető, hogy a a harmadik Thor-filmre a Marvel tudatosan változtatott a stíluson, a könnyedebb, színesebb, popkultosabb Galaxis őrzőire hasonlító képsorok annak ellenére sejtetnek egy lazább filmet, mint az előző két Thor, hogy a történet szerint egy gonosz istennő (Cate Blachett) elpusztítja Asgardot, az istenek lakhelyét. A szereplőgárda: Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Tom Hiddleston, Jeff Goldblum, Cate Blanchett, Karl Urban, Rachel House és Tessa Thompson, bemutató 2017 november 3.

Aminek mi a legjobban örülünk, hogy szólófilmet kap Doctor Doom, a Fantasztikus négyes ikonikus gazembere, és ami a legjobb az egészben, hogy az a Noah Hawley rendezi majd, akinek a Fargo és a Legion című tévésorozatokat is köszönhetjük. A bemutató dátumáról nem tudni, 2019-et saccolunk. A Marvelnek egyébként 2021-ig megvannak a konkrét tervei a filmeket illetően, lesz még egy Avengers (2019), folytatódik a Spider-Man legutóbbi rebootja (2019), lesz Galaxis őrzői 3 (2020?), de 2028-ig terjedően vannak ötleteik további filmekre (Doctor Strange 2? Black Widow és Nick Fury szólófilmek? Blade-reboot?)

DC

A Justice League panel azzal nyitott, hogy Ben Affleck hivatalosan is bejelentette, továbbra is ő Batman, azaz a novemberi JL-film után is felveszi magára a gumiruhát, bármennyire is kényelmetlen. Korábban ugye az volt, hogy miután a következő Batman-film rendezésétől visszalépett (Matt Reeves kapta meg), a Warner főszerepet is másra osztaná, de ez csak pletykának bizonyult ezek szerint. "Én vagyok a világ legszerencsésebb fickója, Batman meg az univerzum legmenőbb figurája, kibaszottul lenyűgöző karakter" - mondta. Hát, jó. A színpadon Affleck mellett ott ült Gal Gadot (Wonder Woman), Ezra Miller (The Flash) és Ray Fisher (Cyborg) is. Bemutató: 2017 november 17.

Az panel egyébként Jason Momoáról szólt és szinte csak róla, a palinak elképesztő kisugárzása van, amit én is megtapasztaltam, amikor a Trónok harca első évada előtt interjúztam vele. Ha egy légtérben vagy vele, lehetetlen másra figyelni, és ezt pontosan tudja is - ha valaki jó tud lenni a halakkal beszélgető, szigonyt lóbáló Aquaman szerepében, az ő. A filmből bemutattak pár dolgot, amit a DC egyelőre nem pakolt még fel a netre, kamerás felvételekkel meg nem fogunk szarakodni, már elnézést. A filmben szerepel majd , Amber Heard, Willem Dafoe, Patrick Wilson, Yahya Abdul-Mateen II, Temuera Morrison, Dolph Lundgren, és Nicole Kidman is, bemutató 2018 december 21.

A Marvel Univerzumnak jó nagy fórja van a hivatalosan DCEU-nak hívott DC Univerzummal szemben, hiszen utóbbit nem hivatalosan 2013-ban, Az acélember vezette fel (hivatalosan meg a Batman v Superman tavaly), míg a Marvel már 2008-ban, az első Vasemberrel megkezdte a milliárdokat termelő gépezet kiépítését. Nem kell félteni a DC-t, belehúztak azért ők is, sőt, most húznak majd bele igazán. Tegnap hivatalosan is bejelentették a Wonder Woman 2-t, a Suicide Squad folytatását, és a The Batmant. Lesz Justice League Dark, Shazam, és a Flashpoint címet kapta a The Flash-ről szóló mozifilm, aminek semmi köze nem lesz a tévésorozathoz. Jön még a Green Lantern Corps és a Joss Whedon rendezésében készülő Batgirl is.