Bepöccent az internet a 9/11-film előzetesétől

Pont olyan rossz, mint a szeptember tizenegyedikei merénylet – írta az egyik kommentelő a 9/11 című film legelső előzetese alatt. És ez még csak egy finomabb vélemény a trailerről: többen sértőnek, manipulatívnak vagy egyszerűen csak szörnyűnek nevezték a látottakat.

"Rendkívül ízléstelen és hihetetlenül felesleges" – írta például valaki a Twitteren. Más meg amiatt hőzöngött, hogy Martin Guigui filmje leginkább egy béna tévéfilmre emlékeztet. Az internetezőket még Charlie Sheen és Whoopi Goldberg szereplése sem hatotta meg, ők kaptak ugyanis főszerepet a 2001. szeptember 11-ei terrortámadások ideje alatt játszódó filmben.

A film öt emberről szól, akik a gépeltérítések napján egy liftben ragadnak a World Trade Center északi tornyában, és megpróbálnak együttműködve kiszabadulni, hogy túléljék a történteket. A szereplők fiktív személyek, csak a történelmi háttér valós.

Sheen és Goldberg mellett az Ál/Arc, a P.S. I Love You, A bennfentes és a Fülledtség című filmekből ismert Gina Gershon is szerepel a filmben, amely épp a tragédia évfordulójára kerül majd mozikba – szeptember nyolcadikán mutatják majd be az amerikai mozikban.

A filmben játszik még Luis Guzmán (Boogie Nights, Hajsza a föld alatt), Wood Harris (A Hangya, Creed: Apollo fia, Emlékezz a titánokra), valamint a modellként is ismert Olga Fonda (egyébként Vámpírnaplók, Agent X és Vasököl).

A kommentek közül lelkesen szemezgető The Wrap szerette volna megszólaltatni a film gazdáit, de egyelőre sem a Black Bear Studios, sem a 20th Century Fox nem kommentálta a negatív reakciókat.