A tévéből érkezik A sebezhetetlen folytatásának egyik női szereplője

Sarah Paulson nevét a magyar nézők leginkább az American Horror Story. azaz Amerikai horrorsztori című antológiasorozatból ismerhetik, aminek eddigi hat évadában mind szerepelt, és a hetedikben is látható lesz (ezzel Evan Peters mellett az egyedüli, aki ezt véghezvitte). A sorozatozás mellett viszont arra is van ideje, hogy filmezzen, M. Night Shyamalan Glass, azaz Üveg című filmjében lesz látható. Ami, nem mellesleg, a 2000-ben készült Sebezhetetlen folytatása lesz.

Az Aranyglóbusz- és Emmy-nyertes színésznő Bruce Willis, Samuel L. Jackson, James McAvoy és Anya-Taylor Joy mellett szerepel majd a filmben, amit 2019. január 18-án mutatnak majd be az USA-ban. A karakteréről semmit nem lehet tudni, ahogy a történetről sem. Aki szereti Paulsont, az a moziban legközelebb az Ocean's Eight című okosbűnözős filmben láthatja majd Sandra Bullock, Anne Hathaway, Cate Blanchett és Rihanna oldalán, de szerepelni fog Steven Spielberg The Papers című drámájában is Tom Hanks és Meryl Streep mellett.