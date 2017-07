Tinisztár lett Amerika egyik legbetegebb sorozatgyilkosa

"Olyan vagyok, mint bárki más" – mondja a My Friend Dahmer előzetesében a főszereplő, Jeffrey Dahmer, aki a 20. század egyik leghírhedtebb sorozatgyilkosa volt. A millwaukeei szörnyetegként emlegetett Dahmer 1978 és 1991 között összesen 17 embert ölt meg, az áldozatok kamaszfiúk és fiatal férfiak voltak.

A homoszexuális Dahmer nem csak ölt: nemi erőszakkal, kínzással (savat fecskendezett az áldozatok agyába), nekrofíliával és kannibalizmussal is vádolták, az elcsábított áldozatok testét ugyanis feldarabolta, majd egy részüket elfogyasztotta. A kegyetlenségeket fényképezőgéppel dokumentálta, a fotókkal pedig a szobáját dekorálta ki.

A rettegett Jeffrey Dahmerről nem először készült film, a 2002-es Kannibálban például Jeremy Renner (A bombák földjén, Érkezés, Bosszúállók) játszotta, most pedig a Disney Channel sztárja, Ross Lynch alakította, aki az R5 nevű együttes tagja is egyben, amit csak azért nem lehet fiúzenekarnak nevezni, mert beletettek egy lányt is – valószínűleg pont azért, hogy ne lehessen fiúzenekarnak nevezni.

A rendező, Marc Meyers a millwaukeei kannibál gimnáziumi éveire fókuszált, és a sorozatgyilkost még a középiskolából ismerő Derf Backderf azonos című képregénye alapján próbálta meg bemutatni, hogyan vált a félénk és zárkózott, gátlásai miatt korán alkoholistává váló kamaszsrácból Amerika egyik legveszélyesebb sorozatgyilkosa.

Derf állítólag nagyon lelkes volt amiatt, hogy a 21 éves Lynch alakítja a címszereplőt, szerinte a filmben szinte lehetetlen lesz benne felismertni a tini szívtiprót. Dahmer anyját Anne Heche (Fedőneve: Donnie Brasco, Hat nap, hét éjszaka, Amikor a farok csóválja), apját Dallas Roberts (Mielőtt meghaltam, Börtönvonat Yumába, A nyughatatlan), Derfet pedig Alex Wolff (Coming Through the Rye, The Naked Brothers Band) játssza.

Dahmert egyébként összesen 957 év börtönre ítélték, de ebből csak három évet ült le, mert a rácsok mögött agyonverték egy fémcsővel. A My Friend Dahmer várhatóan valamikor az ősszel fog mozikba kerülni Amerikában.