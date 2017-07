Hamarosan forgatják az 1849-es gerillákról szóló filmet

Augusztus közepén kezdik el forgatni Kárpáti György Mór új filmjét, a Guerillát, írja a Cineuropa. A film 1849-ben játszódik, és az akkori harcoló fiatalokról szól majd.

Kárpáti eddig leginkább a rövidfilmjeivel szerzett ismertséget, mint például az Erdő c. kisfilmje, amivel kijutott a Berlinaléra, a Provincia című diplomafilmje pedig ott volt a hivatalos cannes-i versenyprogramban. A Guerilla lesz az első rendes nagyjátékfilmje. A filmben szerepel majd Váradi Gergely, Mészáros Blanka és Vilmányi Benett.

A forgatókönyvet szintén Kárpáti írta, és 1849-ben játszódik a szabadságharc után, és olyan fiatalokat mutat be, akik egy erdőben bujkálva próbálnak még harcolni az utolsó vérükig. A film két testvéren keresztül mutatja be a történetet, amiben természetesen beleszövődik egy szerelmi szál is. A Cineuropának eljuttatott jegyzetében Kárpáti azt írta, hogy megismerjük a gerillacsoport mindennapjait, ami főleg tinédzserekből és huszonévesekből áll, de a film próbál valamiféle reflektálás is lenni a régmúlt forradalmai és a mai fiatalok érzései között.