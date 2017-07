Angelina Jolie belebetegedett a házasságába

A színésznő először beszélt a tavalyi válásáról egy interjúban, melyben az is elhangzott, hogy arcidegbénulással és magas vérnyomással is kezelték.

Jolie-vel a Vanity Fair készített interjút, melyben a komoly sajtónyilvánosságot kapó váláshoz vezető problémákról is beszélt, illetve arról, hogy egyedülálló anyaként neveli a hat gyerekét. Úgy fogalmazott, hogy tavaly nyáron romlott meg véglegesen a viszony közte és Brad Pitt között, akivel viszont nem értett egyet abban, hogy a túl sok utazás káros lett a gyerekeknek: "Nem ez volt a probléma, sőt, ez inkább egyike a csodálatos lehetőségeknek, amiket adhatunk a gyerekeinknek" - mondta Jolie, aki azt is mondta, az egészsége rovására ment, amikor kezdett elmérgesedni a konfliktus.

Magas vérnyomással és az úgynevezett Bell-féle arcbénulással is kezelték, de azt állítja, akupunktúrás kezeléssel sikerült rendbe hozni. "Néha a nők saját magukkal foglalkoznak a legkevésbé a családban, és ez hasonlókban nyilvánul meg" - mondta Jolie, aki korábban is nyíltan beszélt egészségi problémáiról, így a kettős melleltávolításról, melynek azért vetette alá magát, hogy csökkentse a mellrák kialakulásának esélyét.

Jolie legutóbbi filmes munkája a First They Killed My Father című film volt a kambodzsai népirtásokról, melyet idén mutat be a Netflix, és amelyben a legidősebb fia, a Kambodzsából adoptál Maddox is fel van tüntetve producerként, de egy másik fia, Pax is dolgozott a forgatáson.

Angelina Jolie tavaly szeptemberben adta be a válópert, kibékíthetetlen ellentétekre hivatkozva, és mind a hat gyerek is az ő felügyelete alatt maradt.