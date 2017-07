Ben Stiller virtigli indie-filmes lett

A Walter Mitty titokzatos életével Stiller végképp megmutatta, hogy benne azért jóval több van, mint Rob Schneiderben vagy Adam Sandlerben (pedig kb. egyszerre és hasonló filmekkel indult a karrierjük), hiszen ő képes egymás után legalább két, jól elkülöníthető arckifejezés magára erőltetésére, és most tegyük szépen félre a Dogma-filmeken edződött, közepes méretű elefántcsonttoronnyal a seggében élő kritikus köpenyét, és ismerjük végre el, hogy Stiller igenis jó színész, a Zoolander és a Dodgeball magáért beszél, emberek.

A Brad’s Status című új filmjét ugyan az Amazon mutatja majd be, a világ egyik legtőkeerősebb cége, de a költségvetése harmada lehet annak, amit a Warner Superman bajszának digitális kiradírozására fordít. Egy egyszerű, emberi történet egy apáról, aki 47 évesen a kapuzárási pánik szélén tántorogva jön rá, hogy miközben leélte élete aktívabb felét, istenigazából nem jutott el oda, ahová akart vagy gondolta az egyetemen, ott, ahol a haverjai megalapozták a karrierjüket.

Van egy fia, egy tehetséges zenész, akin keresztül, legalábbis a trailer első feléből ez derül ki, önmegvalósítani akar, jusson be a gyerek a Harvardra, és legyen belőle Valaki, ha már a faternek nem jött össze.Aztán a második perc már arról szól, amiről valószínűleg a keserédes komédiának tűnő film is fog: arról, hogy a boldog élethez nem feltétlenül kell a fehér házi állás vagy a milliók a bankban, ha szeretjük egymást, akkor minden rendben van. Remélem, lesz itthon is.