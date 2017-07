Felismerhetetlen lesz Woody Harrelson

Csütörtökön került fel a Youtube-ra a Lyndon Baines Johnson elnökségét feldolgozó, amerikai politikai drámának az előzetese, ahol az amerikai elnököt Woody Harrelson fogja játszani. És nem lehet felismerni:

Lyndon Baines Johnson az Egyesült Államok 36. elnöke, a Demokrata Párt színeiben 1963 és 1969 között volt hatalmon. Ő az egyike annak a négy elnöknek, akik mind a négy választott szövetségi hivatalt betöltötték: volt képviselő, szenátor, alelnök és elnök is.

Azonban nem emiatt olyan érdekes a története, hanem azért, mert John F. Kennedy meggyilkolása után az amerikai alkotmány értelmében ő - mint akkori alelnök - lett az ország vezetője. Az LBJ középpontjában is ez áll: van egy tősgyökeres texasi, akinek meg kell küzdenie a Kennedy-gyilkosság utáni politikai káosszal, miközben meg kell gyógyítania a nemzetet és bebiztosítania az elnökségét.

Az amerikai elnököt Woody Harrelson fogja játszani, akit elképesztő mértékben elmaszkíroztak, aligha jut róla eszébe bárkinek is a Szemfényvesztők idétlenül vigyorgó, idegesítő stílusú Merritt McKinney-je. Ez pedig nagyon jó, ráadásul a téma is adja magát, egy erős performansszal akár Oscarra is esélyes lehet (vagy ő, vagy a film). Az LBJ-t Rob Reiner (A herceg menyasszonya, Tortúra) rendezi.

Rob Reiner filmje november 3-án lesz majd látható az amerikai mozikban.