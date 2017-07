Hetven éves a Terminátor

Conan, Terminátor, Kommandó, Ikrek, Batman és Robin, Feláldozhatók - elég nehéz lenne kikerülni a most vasárnap 70. évét betöltő Arnold Schwarzeneggert, ha az ember szereti a filmeket. 1969 óta 50 filmet forgatott az egykori testépítőbajnok, mellette szerepelt tévéműsorokban is, és nem mellesleg két cikluson át volt Kalifornia állam kormányzója. Nem is rossz egy stájer parasztgyerektől.

Nincs még egy olyan jól dokumentált múltú színész a világon, mint Schwarzenegger. Az élete nyitott könyv, az 1947-es születésétől kezdve a stájerországbeli gyerekkoron át, amit meghatározott a szülői szigor, különösen a náci múltú apa fizikai fenyítést sem nélkülöző nevelési módszerei. A kis Arnoldot (vagy Aloist, ahogy otthon szólították) rendes római katolikusnak nevelték, minden vasárnap ment templomba, és összeszorított foggal tűrte, hogy apja a bátyját, Meinhardot favorizálja (azért, mert úgy sejtette, Arnold egy másik férfitől van). Az iskolában nem tanulmányi eredményeivel, hanem vidám személyiségével tűnt ki a nagy átlagból, és egészen kisgyerek kora óta rendszeresen focizott, majd 14 évesen a bodybuilding mellett döntött.

A szülőfaluja közel volt Grazhoz, ide járt át edzeni és moziba, ahol olyan budybuilderből lett színészek filmjeit nézte előszeretettel, mint Reg Park, Steve Reeves vagy a Tarzanként ismertté váló Johnny Weissmüller, de ekkor, a hatvanas évek elején nem a filmezés érdekelte, hanem a gyúrás, amire úgy rákapott, hogy hétvégén képes volt betörni a bezárt edzőterembe, csak hogy súlyos vasakat emelgethessen. 1965-ben elvitték katonának, a szolgálatról viszont érthetően nem engedték el testépítő-versenyekre, így első Junior Mr. Europa díját úgy nyerte meg, hogy kilógott a laktanyából, amiért egy hét futkosót kapott. 1966-ban Londonban már második lett a Mr. Universe versenyen, amit egy évvel később már megnyert (1968-ban meg másodjára). Los Angelesbe 21 évesen, 1968-ban költözött ki. Első filmjét 1969-ben forgatta, ez volt a Herkules New Yorkban. Schwarzenegger azóta többször kijelentette, hogy ez volt az egyetlen filmje, amit azóta is bán, mármint azt, hogy elvállalta a szerepet.

A hetvenes évek: Stay Hungry (Maradj éhen!) és Pumping Iron (Vasgyúrók)

Ha Schwarzenegger karrierjét korszakokra bontva vizsgáljuk, a hetvenes években forgatott hat filmjéből kettő emelkedik ki, a Stay Hungry azért, mert ugyan ebben nem kapott főszerepet, de Joe Santo, az osztrák származású, Mr. Universe-versenyre készülő bodybuilder szerepéért 1977-ben Aranyglóbuszt kapott mint az év legfigyelemreméltóbb tehetsége. Ezt a díjat előtte Anthony Perkins, Warren Beatty, Robert Redford, Dustin Hoffman és James Earl Jones is megkapta, szóval illik komolyan venni. Hogy aztán a díjat miért nem követte azonnal szédületes karrier, az minden bizonnyal betudható annak, hogy Schwarzenegger a filmezést ekkor csak másodlagos tevékenységként űzte, elsősorban testépítőként tartották számon, a Mr. Olympia címet 1970 és 1980 között hétszer nyerte el például.

Az Acélizom (Pumping Iron) című filmje is erről szólt, pontosabban az 1975-ös Mr. Universe és Mr, Olympia versenyekre való felkészülésről. A fikciós elemeket is tartalmazó dokumentumfilm nagyjából arról szól, hogyan edz fogcsikorgatva Schwarzenegger és a Hulk tévésorozatban a címszerepet alakító Lou Ferrigno a nagy megmérettetésekre. A fimet a korabeli kritikusok imádták, őszintének tartották, Schwarzeneggert pedig már ekkor is a jövő nagy filmsztárjaként emlegették.

További filmek: The Long Goodbye (1973), Happy Anniversary and Goodbye (1974), The Villain (1979), Scavenger Hunt (1979)

A nyolcvanas évek első fele: A terminátor

A nyolcvanas éveket lehetetlen egy füst alatt lerendezni, hiszen Arnold csak 1980 és 1985 között olyan, mára kultfilmként kezelt klasszikusokban szerepelt, mint a Conan a barbár, Conan a pusztító, A terminátor, Vörös Szonja és a Kommandó. Ezek közül messze kiemelkedik, jelentőségét tekintve legalábbis mindenképpen, James Cameron 1984-es Terminátor című sci-fije, amiben Schwarzeneggert eleinte nem a T-800-as gyilkológép szerepére nézték ki, hanem az őt az időn át üldöző és Sarah Connort megmentő Kyle Reese-ére. Sem Sylvester Stallone, sem Mel Gibson nem akart fémvázra húzott élőszövet lenni, OJ Simpsonról Cameron meg azt mondta, hogy nem lenne hiteles gyilkosként. Aztán Schwarzenegger meggyőzte a rendezőt, hogy ő legyen a 6,4 millió dollárból készülő film főszereplője, a többi meg történelem. Schwarzeneggerből az 1985-ig forgatott filmek csináltak akciósztárt.

A nyolcvanas évek második fele: Ikrek

Az 1985-ös Kommanó és Vörös Szonja páros után Schwarzenegger ügynökei elindították védencüket a világhír felé, amihez kicsit változatosabb szerepek kellettek, de olyanok, amikben azért lehetett verekedni és baromi nagy fegyverekkel szétlőni bármit, ami mozog. A Piszkos alkuban Schwarzenegger rendőrt alakított, a Predatorban egy rettentő ronda idegen lény elől menekülő, majd arra vadászó katonát, a Budapesten forgatott Vörös zsaruban orosz rendőrt, a Menekülő emberben meg egy helikopterpilótát, aki egy halálos valóságshow-ban igyekszik túlélni. Érdemes felidézni a film leírásának első mondatát: 2017-re a világgazdaság összeomlott, az Egyesült Államok egy totalitárius rendőrállam lett, ahol minden kulturális tevékenységet cenzúráznak. A legfontosabb filmje mégsem ez volt, hanem az Ikrek, amiben tíz évnyi keménykedés után Schwarzenegger megmutatta, hogy sokkal sokoldalúbb, mint az a hústorony, aminek addig láthattuk, ráadásul ez volt az a film, amivel bankot robbantott: 15 milliós büdzsére 216 milliót termelt, mindezt 1988-ban (mai viszonyok között ez úgy 500 millió dollár lenne).

A kilencvenes évek: Terminator 2

Az Ikrek sikere után már senki nem kérdőjelezte meg azt, ha egy vígjáték rendezője ragaszkodott Schwarzeneggerhez, aki egyébként az akciófilmjeiben is mindig szólt be olyanokat, hogy a hentelés közben fellélegezhettünk tőle. Ettől még a nézők elsősorban akciófilmekben, vagy akcióvígjátékokban szerették nézni Arnoldot, ilyen volt Az utolsó akcióhős (1993) vagy a Két tűz között (1994). A vígjátékvonalat az Ovizsaru (1990), a Junior (1994) és a Hull a pelyhes (1996) képviselte, a színtiszta akciófilmeket meg a Végképp eltörölni (1996). Ez volt az az évtized, amikor az Emlékmás (1990) és A hatodik napon (1999) között elkészült egy harmadik sci-fije is, a Terminator 2 (1991), amivel örökre bebetonozta magát a filmtörténelembe. A film 519 millió dollárt hozott a gyártóknak, akik között ott volt ugye Andy Vajna Carolco nevű cége is. Ez az inflációt is figyelembe véve egymilliárd mai dollárnak felel meg. Az év legsikeresebb filmje volt természetesen, és az évtized közepéig, pontosabban 1997-ig úgy tűnt, Schewarzenegger nem tud hibázni. De tudott: a Batman és Robin amellett, hogy mindössze 283 millió dolláros bevételt termelt, a kritikusok egyik céltáblája lett, a forgatáson Schwarzenegger háta ráadásul meg is sérült, szóval nem volt túl vidám neki az évtized vége.

További filmek: Dave (1993), Beretta's Island (1993), Ítéletnap (1999)

A kétezres évek eleje: Terminator 3

Maga az a tény, hogy a kétezres évek első évtizedéből csak a meglehetősen véleményesen sikerült, de még így is Schwarzenegger életművének harmadik legjobban kereső filmje, a 433 milliót termelő, totális zsákutcának tekinthető Terminator 3 emelkedik ki, azt jelzi, hogy elérkeztük Schwarzeneger politikai karrierjének kezdetéhez. 2003-as megválasztása előtt a T3 mellett leforgatta Az igazság nevében című bosszúfilmet, majd elment Kaliforniát igazgatni 2003 és 2010 között, aminek eredményét egy számmal azért illik illusztrálni: 91 milliárd dollárral - ekkora adósságot hagyott maga után a Terminátor 2010-ben, kb. 60 milliárddal többet, mint amennyivel átvette a kormányzói hivatalt. Tovább viszont nem fog jutni a ranglétrán, elnök ugyanis csak Amerikában született állampolgár lehet. Schwarzeneggernek ekkor volt más baja is, több nő vádolta meg szexuális zaklatással, 2011-ben kiderült, hogy 14 éve született egy házasságon kívüli gyermeke, így elvált feleségétől, és visszavonult a színészettől is.

A 2010-es évek: Maggie

A 2003-as T3 után főszerepet legközelebb 2013-ban, az Erőnek erejével című filmben vállalt, egy nyugdíjas seriffet alakított benne, és ugyan minden megvolt a filmben, mint ami mondjuk a Kommandóban (szivar, nagy fegyver, beszólás, emberhalál), a nézőket nem nagyon érdekelte, és 45 milliós befektetésre csak 48 milliót hozott. A visszatérését jelző három film közül egyébként a szintén 2013-as Szupercella teljesített a legjobban, a Stallone-val közösen forgatott film 138 milliót hozott a konyhára, míg a 2014-es Szabotázs alig 17,5 milliót, aminél kevesebbet csak egy filmje tudott a mozikban, pont az, amit mi ebből az évtizedből a legfontosabbnak tartunk, a Maggie. A 2015-ös posztapokaliptikus drámában Schwarzenegger egy apát alakít, aki nem tudja elfogadni, hogy a lánya zombi lett. A lassú, sötét, depressziós filmben az akkor 68 éves színész teljesen másképp játszik, mint korábban, a kritikusoknak a filmből ő tetszett a legjobban, joggal. A régi sikerek is visszaköszöntek az eletében, 2016-ban negyedjére volt Terminátor (a Terminator: Megváltásban csak CGI Arnold szerepelt), a film karrierje második legnagyobb bevételét termelte a világpiacnak köszönhetően (441 millió dollárt), bár az amerikai piac nem volt túl lelkes érte (89 millió dollár).

További filmek: Feláldozhatók (2010), Feláldozhatók 2 (2012), Feláldozhatók 3 (2014), Utóhatás (2017)

A stúdiók úgy tűnik, nem hagyják tisztességben megöregedni és unokázni, jön a Hármasikrek, az Ikrek folytatása, kisebb szerepet kaphat a Predator-rebootban, megint szó van a bölcs. öreg Conan eljátszásáról, és James Cameron nemrég jelentette be hivatalosan, hogy újabb Terminator-trilógiába fog, amiben természetesen szerepet kap majd Schwarzenegger is. Nem bánjuk, de jó lenne, ha kisebb, független filmeket is forgatna, mert nagyon jól állnak neki.