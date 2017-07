Angelina Jolie-nak magyarázkodnia kell legújabb filmje miatt

Angelina Jolie a Vanity Fair magazinnak nyilatkozott először válása óta, ahogy arról néhány napja már az Indexen is beszámoltunk. A hosszú portrécikkben ugyanakkor nem csak a színész/rendező magánéletéről és egészségi állapotáról van szó, de legújabb filmjéről is, a First They Killed My Father-ről, amit az év végén fog bemutatni a Netflix.

Ebből kiderül, hogy hogyan keresték a megfelelő gyerekkorú főszereplőt a filmhez, ami a kambodzsai-amerikai Loung Ung azonos című könyve alapján készül. A cikkben az olvasható, hogy a gyerekszereplők válogatása során egy olyan játékot játszottak velük, amely során pénzt tettek az asztalra, majd miután a gyerek elvette azt, a stáb úgy tett, mintha rajtakapták volna. Ezután megkérdezték, hogy mire költené a pénzt, majd visszavették a pénzt.

A cikk ezen részén többen felháborodtak és osztották meg nemtetszésüket azzal kapcsolatosan, hogy hogyan bánnak olyan gyerekekkel, akiknek egy része, szegény sorsú, árva, vagy cirkuszi társulat tagja.

Végül Angelina Jolie, illetve a filmen dolgozó másik producer egy közleményt adtak ki, amiben leírják, hogy a Vanity Fair cikke nem pontosan festi le a szereplőválogatás körülményeit.

Ebben az áll, hogy a stáb tagjai igyekeztek a legnagyobb körültekintéssel eljárni a casting és a forgatás során egyaránt. Amikor csak lehetett, jelen voltak jelen a szülők, vagy gyámok, esetleg civil szervezetek képviselői, akik gondoskodtak a gyerekekről. Az említett játék valójában egy improvizációs feladat volt, de elmondása szerint a gyerekekkel előre közölték, hogy pontosan mi is fog történni és nem éltek vissza a bizalmukkal. Szerinte felháborító, hogy azt feltételezik, hogy ilyen gonosz játékot űzött volna nehéz sorsú gyerekekkel.

Rithy Panh producer közleményében azt írja, hogy a gyerekeknek bemutatták a kamerákat kezelő személyzetet és világosan közölték, hogy itt most egy ahhoz hasonló jelenetet kell improvizálni, ami a filmben is szerepel.

Céljuk az volt, hogy megtalálják a film főszereplőjét és kiderüljön, hogy a színész hogyan viselkedik, ha rajta kapják, miközben valamilyen tiltott dolgot csinál. Sajnálja, hogy a cikkben úgy jelent meg ez, mintha valódi pénzzel, igazi körülmények között játszották volna ezt el a kambodzsai gyerekekkel.

Szerinte a filmet pont azért készítik, hogy felhívják a figyelmet arra, hogy milyen szörnyűségeket élnek át gyerekek a háborúk miatt.

A Vanity Fair cikkében azt írják, hogy Srey Moch, aki végül megkapta a főszerepet, volt az egyetlen a meghallgatáson szereplők közül, aki sokáig bámulta a pénzt és mikor elvették tőle, akkor elsírta magát, később pedig azt mondta, hogy a nagypapája temetésére költötte volna, ő ugyanis meghalt és nem volt elég pénze a családjának egy rendes temetésre.