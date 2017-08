Ez a férfiszerelem könnyen az Oscaron köthet ki

A Call Me by Your Name ízig-vérig értelmiségi film – írtuk az év elején, amikor a Berlinalén láttuk a Szerelmes lettem és a Vakító napfényben (A Bigger Splash) rendezőjének legújabb moziját. Az olasz Luca Guadagnino filmje 1983-ban játszódik, Lombardiában, ahol egy 17 éves nyurga kamaszfiú elkezd vonzódni egy nála valamivel idősebb, amerikai férfihez, akiért döglenek a nők.

Ahogy a berlini kritikánkban írtuk, a szexuális feszültséggel teli film nem csupán arról szól, hogy a tiltott kapcsolat megvalósul-e, hanem az amerikai fickó (Armie Hammer) vívódásáról is azzal kapcsolatban, hogy amit a régészprofesszor fiával (Timothée Chalamet) tesz, az hogyan hat a tizenéves srác fejlődésére, okozhat-e például törést vagy kellemetlenséget az életében. A film sztorija egyébként az Egyiptomban született André Aciman azonos című regényén alapul.

Guadagnino filmjével kapcsolatban már arról cikkeznek a lapok, hogy nagyon jó eséllyel ott lehet a legközelebbi Oscaron, és alapvetően mi is jókat írtunk róla, meg kiemeltük például, hogy a film dalait Sufjan Stevens szerezte. Sőt, a Rotten Tomatoeson most épp 100 százalékon áll a Call Me by Your Name, ami november végétől lesz majd látható az amerikai mozikban, és most végre igazi előzetest is kapott: