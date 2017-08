Angelina Jolie bemutatja Kambodzsa borzalmait

Megjelent a First They Killed My Father c. első trailere, aminek Angelina Jolie a producere. A film a kambodzsai népirtás és a khmer rezsim hatalomra kerülését mutatja be gyerekeken keresztül.

A Netflixnél megjelenő film alapjául Loung Ung memoárja szolgál, és a szerző gyerekkorán keresztül mutatják be Kambodzsa borzalmait. Jolie szerint a film a háborúról szól egy gyermek szemén keresztül, de közben bemutatja Kambodzsa történelmét is.

A film abban az időszakban játszódik, amikor a vörös khmerek a lakosság egynegyedét kiirtották azután, hogy az Egyesült Államok visszavonult Vietnámból. A forgatókönyvet Jolie írta Unggal, a producer pedig a kambodzsai születésű Rithy Panh. A film körül már a megjelenése előtt kitört a botrány, miután a Vanity Fair megírta, hogy Jolie-ék hogyan castingoltak szegény kambodzsai gyerekeket a szerepekre.

Már a trailer alapján is megrázónak tűnő film teljes egészét Kambodzsában forgatták helyi szereplőkkel és khmer nyelven, ami annak is köszönhető, hogy Jolie még a Tomb Raider forgatása alatt beleszeretett az országba.