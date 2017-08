A Vanity Fair nem teljesíti Angelina Jolie kérését

Hétfőn számoltunk be róla, hogy Angelina Jolie magyarázkodásra szorult egy újságcikk miatt, ami legújabb filmje, a First They Killed My Father szereplőválogatását mutatta be. Ebben az szerepelt, hogy egy, sokak szerint gonosz játékkal keresték a film gyerekszereplőit, akik közül sokan különösen szegény körülmények között élnek.

Fotó: Omar Havana / Getty Images Hungary Angelina Jolie és legújabb filmjének főszereplője, Srey Moch

Ezt követően Jolie, illetve a film egy másik producere kiadtak egy közleményt, amiben cáfolták azt, hogy megtévesztették volna a gyerekeket és visszaéltek volna a helyzettel.

A cikket megjelentető Vanity Fair csütörtökön reagált a közleményre. Azt írják, hogy újra megvizsgálták a beszélgetés felvételét, illetve az arról készített leiratot, amit ki is tettek az oldalukra.

Itt olvasható, hogy Jolie a következőket mondta a lapnak a szereplőválogatásról:

Szerintem fogalmuk sem volt arról, hogy mit is csinálunk. Csak bementünk az iskolába és meghallgattunk néhány gyereket. És ezeket nem is lehet igazi meghallgatásnak hívni. Volt egy játékunk, én nem voltam jelen ezeknél, de a gyerekek nem tudták, hogy valójában mit csinálnak. Valami olyasmit mondtak nekik, hogy itt egy kamera, ami felveszi majd, ahogy játszunk veled egy játékot. A játék pedig arról szólt, hogy pénzt ettünk az asztalra és kértük a gyerekeket, hogy találják ki, mire költenék. Volt amikor pénzt tettünk az asztalra, máskor sütit. (Nevet) És ezután rajtakaptuk őket, és mondtuk nekik, hogy azt szeretnénk, hogy hazudjanak és mondják, hogy valójában nincs is náluk.

Majd elmondja azt is, hogy miért Srey Moch lett végül a főszereplő. Jolie beszámolója szerint miután elvették tőle a pénzt, a kislányból kitörtek az érzelmek. Ez a válogatás szempontjából hasznos, viszont egyáltalán nincs kizárva, hogy ő volt az egyetlen, akit megríkattak az amerikai filmesek, ez alapján pedig jogosnak tűnik a módszerrel szemben megfogalmazott kritika.

Az eredeti szöveg sem tűnik úgy, ami nagyon kiforgatná a nyilatkozatot és a Vanity Fair reakciója is azzal zárul, hogy nem teljesítik Jolie ügyvédjének a követelését, aki azt kérte levélben a laptól, hogy változtassák meg az eredeti szöveget, illetve, jelentessék meg az oldalukon a közleményüket.

A szöveg alapján egyébként úgy tűnik, hogy az egész botrány arról szól, hogy mennyire lehet egy amerikai stáb figyelmes és tapintatos, mikor nehéz sorból származó, amatőr gyerekekről próbálja kideríteni, hogy alkalmasak-e a színészkedésre. Joliék szinte biztosan nem tettek meg mindent az alapján, ahogyan a lapnak beszélt erről a folyamatról, amiken elmondása szerint nem vett részt.