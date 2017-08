Feketékről szóló szatíra az év legjövedelmezőbb filmje

Az idei év egyik legnagyobb filmes meglepetése a Tűnj el, amit nem csak a kritikusok imádtak egyöntetűen az egész világon, de a közönség is. A The Wrap című szaklap most pedig arról ír, hogy a 2017-es év első felében ez lett a legjövedelmezőbb, az Egyesült Államokban bemutatott filmek közül. A Tűnj elt horrornak hirdetik, de sokkal jobban működik szatíraként és társadalmi korrajzként, írtuk az Indexes kritikánkban.

A film amerikai mércével nézve minimális költségvetésből készült, 4.5 milliót költöttek a gyártási költségekre, ehhez jött hozzá egy jóval komolyabb marketingbüdzsé, de ha ezeket összeadjuk, akkor is csak 34,5 millió dollár jön ki, ami elég szépen mutat, ha azt nézzük, hogy a film 252 millió dolláros bevételt termelt szerte a világon. Ez 630 százalékos megtérülést jelent. A kirobbanó siker után a Universal stúdió még abban is bízik, hogy a filmnek talán az Oscaron is lehet esélye, ami minden szempontból óriási meglepetés lenne, de a szakértők egyáltalán nem tartják kizártnak.

Nem sokkal maradt le a megtérülési versenyben M. Night Shyamalan legújabb filmje sem, a Széttörve. Ez 277 millió dollárt szedett össze világszerte, viszont 9 millióba került leforgatni, így egy hajszállal kevésbé jövedelmező, mint a Tűnj el.

A bevételi listát világszerte egyelőre A szépség és a szörnyeteg vezeti, ami 1,26 milliárd dolláros bevételnél tart világszerte, de a film 160 millió dollárba került. Ehhez jön még hozzá legalább ekkora, de valószínűleg még nagyobb marketingköltség, így az kicsit rosszabbul szerepel a megtérülési versenyben.

Összességében a nyári mozis szezon gyengébb, mint a tavalyi, mert hiába lett a Wonder Woman a vártnál nagyobb siker, termelt szépen a Galaxis őrzői 2 és a Gru 3 is, de az új Alien-film, vagy az új Karib-tenger kalózai nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket az amerikai piacon, ahogy a Verdák 3 is a Pixar egyik leggyengébben szereplő filmje lett.