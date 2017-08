Az Avatar folytatásaiban minden halott szereplő visszatér

Megvan az Avatar 2-3-4-5 főgonosza, legalábbis James Cameron erről lelkendezett az Empire mozimagazinnak: Quaritch ezredes fogja megkeseríteni a kék színű őslakosok és ember haverjaik életét még három filmben. Ez ugye azért érdekes vagy inkább fura, mert az első filmben Stephen Lang alakította gonoszember jól meghalt, és nem úgy nézett ki, hogy fel lehet támasztani.

Nem ő az egyetlen visszatérő, halottnak hitt szereplő, Lyle Wainfleet tizedes (Matt Gerald) is szerepelni fog Cameron filmjeiben, melyek készülnek már egy ideje, csak nagyon-nagyon lassan.

Az az érdekes az Avatar folytatásaiban, hogy ugyanazok a karakterek szerepelnek benne. Mindegyikben. Lesznek új szereplők és színhelyek is, de visszatérnek a régi arcok, és így nem kell minden filmben új főgonoszt felépíteni, Quaritch lesz az, aki a szereplők életét megkeseríti, és kész. Ugyanaz a faszkalap, csak egyre gonoszabb. Jó, mi? Stephen Lang állati jó lesz ebben a szerepben megint.

Azt el sem tudjuk képzelni, hogy térnek vissza az első film halott szereplői (van egy klónjuk? több is? gépember? kiborg?), de Lang és Gerald mellett Sigourney Weaver is tutira szerepel a folytatásokban. Michelle Rodriguez karakteréről sajnos nem hallani, pedig ő közönségkedvenc volt – igaz, olyan apró kis darabokra robbant, hogy a visszahozatala lehetetlennek tűnik. A korábban bejelentett szereplők között ott van Sam Worthington, Zoe Saldana és Joel David Moore is, az újoncok között Cliff Curtis (Fear The Walking Dead) és Oona Chaplin (Trónok harca) is ott lesz.

A négy folytatás 2020. december 18-án, 2021. december 17-én, 2024. december 20-án és 2025. december 19-én kerül majd mozikba. A 2009-es első film a mai napig a legnagyobb bevételt termelő filmnek számít a maga 2,7 milliárd dollárjával.