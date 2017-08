Rá sem fogunk ismerni A galaxis őrzői 3-ra

James Gunn kicsit felrázná a franchise-t a harmadik filmben, és új szereplők kerülnek majd a fókuszba.

A galaxis őrzői-filmek rendező-forgatókönyvírója a Hollywood Reporternek nyilatkozott a terveiről, melyek összhangban a Marvel filmes univerzummal a frissítésről szólnak. A Marvel ugyanis a következő két Avengers-filmmel lezár egy időszakot, és onnantól kezdve más karakterek kerülnek majd előtérbe az eddig ismertek helyett.

Az Infinity Wars címre keresztelt harmadik Bosszúállók jövőre, a még cím nélküli negyedik film pedig egy évvel azután kerül majd a mozikba, és onnantól veszi kezdetét az új korszak, melyből eddig két film készítése biztos: az egyik egy Pókember-film lesz, a másik pedig A galaxis őrzői 3.

Gunn többek között arról beszélt az interjúban, hogy eddig sem ragaszkodott betű szerint az eredeti képregényhez, és több fontos részletet is megváltoztatott, és most is úgy tesz majd, ahogy azt a film megköveteli. Az Uproxx szerint Mordály és Kicsi Groot kivételével a csapat teljesen kicserélődhet a negyedik Avengers-film után, és új karaktereket ismerhetnek meg a nézők, így például Adam Warlockot. Gunn és a producer, Kevin Feige jelenleg is vitatkoznak erről, idejük pedig van, hiszen a film leghamarabb 2020 elejére készül csak el.