Ingyen kapjuk meg a legjobb filmeket

Tizennegyedszer rendezik meg a Jameson CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivált: idén szeptember 8. és 17. között lehet ingyen megnézni a legnagyobb durranásokat a miskolci Művészetek Házában.

Tavaly Juliette Binoche-t is elhozták a fesztiválra, és bár az idei sztárvendéget még nem jelentették be, a filmes program kifejezetten erősnek tűnik: Magyarország legnagyobb filmfesztiválján szerepel a Cannes-ban Arany Pálmát kapott A négyzet, de itt lesz Robert Pattinson vagy Mark Hamill (Luke Skywalker) új filmje is.

A Nagyjátékfilmes versenyprogramban szerepel majd a Robert Pattinson főszereplésével készült Jólét című akció-őrület, amely mozivásznon csak a CineFesten lesz látható, mielőtt a Netflixen debütálna, és amelyet Cannes-ban is nagyra tartottak. Clint Eastwood lánya, Francesca Eastwood többek szerint karrierje eddig legnagyszerűbb alakítását nyújtja a Natalia Leite rendezte A bosszú angyalában, a nemi erőszaktevőkön bosszút álló lányként, Dakota Fanning – a Trónok harca több színésze mellett – pedig a kizárólag erős idegzetűeknek javasolt Megtorlásban mutatja meg, hogy miért tartják őt nagy reménységnek.

A Star Wars Luke Skywalkereként megismert Mark Hamill a Brigsby medve című filmben lesz látható egy meglepő szerepben; a filmet a Sundance függetlenfilm-fesztiválon ünnepelte a közönség.

A versenyben szerepel még Bruno Dumont egészen rendhagyó zenei stílusokban utazó musicalje, a Jeannette, amely Jeanne D’Arc gyerekkorát mutatja be. Rendhagyó a Loving Vincent című, Van Gogh halálát körüljáró brit-lengyel koprodukció is, mivel minden egyes képkockája egy-egy önálló olajfestmény. Jonas Carpignano a Mediterranea után visszatér a CineFestre második nagyjátékfilmjével, az A Ciambrával, egy coming of age történettel, ami egy különleges spin off is egyben, hiszen a korábbi film egyik mellékszereplője kapott egy egész estés filmet.

A világ legrosszabb és legkegyetlenebb anyukáját mutatja be a hátborzongató April lánya című mexikói thriller-dráma, a skót Isten országa című film pedig egy különleges férfiszerelmet mutat be, ahogyan a romantikában utazik a Columbus is, amely szintén a Sundance után jön Magyarországra.

Egy magyar film is versenyben lesz: a Vékes Csaba rendezte A hetedik alabárdos, Bánki Gergellyel, Nagy Ervinnel és Bezerédi Zoltánnal. Emellett most először versenyez orosz film a CineFesten: a Szívritmuszavarok hőse, Oleg, az iszákos mentős próbálja megmenteni magát és a házasságát.

A versenyfilmeknél néha még izgalmasabb is a Kitekintő/Open Eye kategória: itt lesz látható például a svéd Ruben Östlund (Lavina) rendezte A négyzet, amely idén megkapta Cannes-ban az Arany Pálmát. Jön Stephen Frears (Veszedelmes viszonyok, Pop, csajok, satöbbi, A királynő) új kosztümös filmje, a Viktória és Abdul: ez lesz a fesztivál zárólfilmje. A királynők életében amúgy is jártas filmes ezúttal Viktória királynő különleges kapcsolatát mutatja be indiai szolgájával, Abdullal.

A Norman: egy New York-i fixer mérsékelt tündöklése és tragikus bukása felnőtteknek szóló mese becsületről, barátságról, manipulációról és politikáról, Richard Gere főszereplésével. A Felfelé folyik, hátrafelé lejt Julian Barnes díjnyertes regényének adaptációja, öngyilkosságról, tiltott szerelemről, bonyolult érzelmi viszonyokról, Jim Broadbent főszereplésével. A Szibériai szerelem pedig egy különleges dokumentumfilm, mely azt mutatja be, hogy Oroszországnak e részén még most is a család és a gyerek egy nő életének egyetlen célja és értelme.