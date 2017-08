A Han Solo-film új rendezője videózott a forgatáson

Ron Howard két rövid forgatási videót is közzétett, és továbbra is biztos abban, hogy jövő tavasszal be is tudják mutatni a filmet.

Howard júniusban vette át a Han Solo-filmet, miután az eredeti rendezők, Phil Lord és Chris Miller négy és fél hónap után annyira összekülönböztek Kathleen Kennedyvel, a Lucasfilm elnökével, hogy a cég végül úgy döntött, más rendezővel fejezik be a filmet. De ő is, és a szereplők is hangsúlyozták azóta, hogy a 2018 májusára tervezett premier nincs veszélyben emiatt.

Rehearsing a crane shot as we wait for sundown - pic.twitter.com/gg2MJ0aAAK — Ron Howard (@RealRonHoward) August 10, 2017

Most kitett két rövid videót is a Twitterre: egy roncstelepen, a naplementére várva készültek, ahol "az öreg homokfutók elpusztulnak".

Where old Speeders go to die. pic.twitter.com/WITP1xpzvf — Ron Howard (@RealRonHoward) August 10, 2017

A filmről azt lehet tudni, hogy az első Csillagok háborúja-film előtti időkre koncentrál, és Harrison Ford helyett Alden Ehrenreich alakítja majd Solót, akinek a 18 és 24 éves kora közötti életszakaszát dolgozzák fel.