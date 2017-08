Steve Buscemi kiborul Sztálin halálán

Politikai szatíra készült a Sztálin halálát követő belső hatalmi harcokról, a trailerben Buscemi mellett Michael Palin, Paddy Considine és Jeffrey Tambor is feltűnnek.

A filmet az az Armando Iannucci rendezte, aki az In The Loop (Egy kis gubanc) című vígjátékot is jegyzi, és aki most Fabien Nury és Thierry Robin képregényét filmesítette meg, The Death of Stalin (Sztálin halála) címmel.

Ebben humorosan dolgozzák fel a szovjet diktátor halála utáni időszakot, amikor a vezetők között megindul a harc az utódlásért. A filmben Steve Buscemi alakítja Hruscsovot (!), Michael Palin Molotovot, Jeffrey Tambor Malenkovot, Simon Russell Beale pedig Beriját. A további szerepekben Paddy Considine, Rupert Friend, Olga Kurylenko és Jason Isaacs is látható.

A film bemutatója szeptemberben lesz a torontói filmfesztiválon, a brit mozik pedig október 20-án kezdik majd vetíteni. Remélhetőleg magyar forgalmazó is lesz, mert mind a téma, mind a szereposztás, mind pedig az előzetes alapján jónak ígérkezik a film.