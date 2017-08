Jiří Menzel és Magda Vášáryová is Miskolcra látogat

Az Oscar-díjas cseh rendező és a Sörgyári capriccio női főszereplője lesznek a Cinefest idei díszvendégei. Kiderült az is, hogy a fesztiválon levetítik a Call Me By Your Name című, komoly kritikai visszhangot kiváltó filmet is.

A 14. Jameson CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivált 2017. szeptember 8. és 17. között rendezik, a fesztivál nyitófilmje pedig a Sörgyári capriccio lesz, a rendező, Jiří Menzel és a főszereplő, Magda Vášáryová jelenlétében. Az Oscar-díjas rendező életműdíjat kap Miskolcon, a legendás színésznő és diplomata Vášáryová pedig a nyitóünnepségen átveszi a Jameson CineFest tavaly alapított Európa-díját.

Az idei esemény kínálatáról itt írtunk már bővebben, így megnézhető lesz Miskolcon a Cannes-ban Arany Pálmát kapott A négyzet, de itt lesz Robert Pattinson vagy Mark Hamill új filmje is. Most pedig arról írt az Origo Filmklub, hogy a Call Me By Your Name is szerepel az idei Cinefest műsorában, a film előzetesét itt lehet megnézni.