A síelő Jessica Chastainre felfigyel az FBI

Aaron Sorkin, korunk egyik legelismertebb forgatókönyvírója kipróbálja magát filmrendezőként. Első filmje, a Molly's Game november 22-én kerül a mozikba a Golden Globe-díjas Jessica Chastain főszereplésével.

Sorkin többszörös Emmy, kétszeres Golden Globe-díjas forgatókönyvíró, a Social Network - A közösségi hálóért pedig Oscart is kapott. Első filmje egy igaz történeten alapuló dráma lesz egy olimpiai síelőről, aki a világ legexkluzívabb magas tétű póker meccsén is indult, majd az FBI célkeresztjébe került. A főszerepet Jessica Chastain kapta, akit A Bin Láden hajsza című filmért Golden Globe-ot kapott és Oscar-díjra is jelölték

A filmben többek között Idris Elba (Thor: Sötét világ, Prometheus, Luther) és Kevin Costner (A Hatfield - McCoy viszály, Szitakötő) is szerepet kapott. A forgatókönyvet természetesen Sorkin írta.