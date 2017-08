Tom Cruise két csontot is eltört a bokájában

Tom Cruise egy kaszkadőrmutatvány közben megsérült a Mission: Impossible 6 forgatásán és a jelentések szerint két csont is eltölt a bokájában. Az előzetes hírek szerint akár több hónap kényszerszünet is várhat a színészre.

Az 55 éves színész szereti maga eljátszani a saját filmjei akciójelenetét – már amik kivitelezhetőek –, sose használ dublőrt. Most is maga próbálta megcsinálni a trükköt: egy állványról akart átugrani egy háztetőre, de rövid lett az ugrás és nekicsapódott a falnak. Az ütközés közben eltörte a bokáját, a The Sun szerint négy hónapba is beletelhet, mire folytathatják a forgatást.

A Mission: Impossible 6 eredetileg 2018 nyarára volt időzítve, azonban a színész balesete miatt nem kizárt, hogy kénytelenek karácsonyig eltolni a premiert.