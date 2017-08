Polanskit újabb molesztálással vádolják

Egy újabb, immár harmadik, nő állt elő azzal, hogy tizenévesen ő is Roman Polanski áldozatává vált, írja a BBC. A Robin M. nevű áldozat egy Los Angeles-i sajtótájékoztatón jelentette be, hogy 1973-ban, 16 éves korában, őt is zaklatta a rendező.

A jelenleg 59 éves nő és ügyvédje, Gloria Allred a keddi esemény során nem árult el részleteket az esetről. Az ügyvéd képviselte korábban azt a Charlotte Lewist is, akit Polanski a Kalózok forgatása alatt zaklatott, az áldozat szintén 16 éves volt.

Robin M. a keddi bejelentésen elmondta: tudja, hogy az ügy elévülése miatt már nem perelheti Polanskit, a 13 éves korában megerőszakolt Samantha Geimer ügyében azonban tanúskodni szeretne. Polanski 1978-ban, azután pattant meg az Államokból, hogy beismerte a kiskorú megrontását, Geimer pedig idén júniusban már arra kérte a bíróságot, hogy inkább ejtsék az ügyet, mert nyugalmat szeretne magának és a családjának, és különben is megbocsájtott a filmesnek.

Az újabb vádakkal jelentkező Robin M. kedden arról is beszélt, hogy mennyire dühös lett, amikor megtudta, hogy a rendező megúszhatja a szexuális bűncselekményt, és hogy csak amiatt nem beszélt soha arról, ami vele történt, mert nem akarta, hogy az apja valami olyat tegyen, ami miatt a rácsok mögött kellene leélnie az életét.

Polanski ügyvédei egyelőre nem reagáltak a legfrissebb vádakra.