Kiderült egy csomó részlet az új Star Wars-filmből

Bár még pontosan négy hónap van hátra a Csillagok háborúja VIII: Az utolsó Jedik bemutatójáig, szokás szerint sokan próbálják megfejteni a kevés eddigi információmorzsából, kiről és miről fog szólni az új Star Wars-film.Az Entertainment Weekly (EW) most kiszedte, amit lehetett a rendező-forgatókönyvíró Rian Johnsonból és magukból a színészekből anélkül, hogy lelőnék a cselekmény fordulatait.

Aki persze teljesen spoilermentesen szeretné nézni a filmet, az most ne is olvasson tovább, aki viszont szeretné tudni az új film és az új szereplők hátterét, az bátran tartson velünk, mert ezek az információk inkább csak kiegészítik a filmélményt.

Luke, a nyűgös vénember

A legfontosabb kérdés nyilván az, hogy mi történt az előző filmben csak egy pillanatra felbukkanó Luke Skywalkerrel? Őt Az ébredő erő végén egy sziklás, elhagyatott szigeten láttuk viszont (ez az Ahch-To nevű bolygón található), ahol Rey nagy izgalommal várja a találkozást a Mesterrel, aki azonban nem egészen az a legendás hős, akinek gondolta.

A trailerből pedig az is kiderülhetett, hogy Luke véget akar vetni az egész Jedi-rendnek, amit nyilvánvalóan furcsa hallani annak az embernek a szájából, aki az egész addigi életét a Jedi-rendre tette fel. Rey tehát nem is tévedhetne nagyobbat, amikor azt gondolja, Luke lesz az ő saját Obi-Wan Kenobija, mert a választott Mestere kifejezetten ellenségesen fogja majd fogadni.

Rey pedig emiatt még jobban fogja hiányolni az előző filmben elveszített Han Solót: “Jaj istenem, az a másik férfi, akit néhány napja elveszítettem, valódi apa figura volt. Ő viszont már nincs, és helyette itt ragadtam egy szigeten ezzel a nyűgös vénemberrel, aki nem is akarja, hogy itt legyek” - mondta az EW-nek a Reyt alakító Daisy Ridley, leírva, hogy mi mehet végbe a szereplő fejében. Rey ráadásul nemcsak tanulni szeretne Luke-tól, de azt is szeretné, hogy fogjon újra fegyvert és álljon a lázadók élére.

Ami pedig a legjobban foglalkoztatja a Star Wars-rajongókat: vajon kik Rey szülei és van-e bármilyen rokoni kapcsolat közte és Luke között? Tudja-e az utóbbi, hogy ki is ez a lány valójában? Ezekre a kérdésekre majd a film adja meg a választ, mint ahogy arra is, milyen formában valósulhat meg Luke és Rey együttműködése.

Ehhez azonban azt kell tisztázni, mitől lett Luke-ból, a nyílt szívű, jószándékú, bátor Jedi-lovagból egy megtört öregember Az ébredő erő végére? Hiszen - ahogy Johnson fogalmaz - tudhatjuk, hogy nem gyáva, és azzal is pontosan tisztában van, hogy a barátai bajban vannak, ő mégis inkább egyedül gubbaszt egy szigeten: “Biztosan van egy ok, amiért Luke Skywalker úgy gondolja, hogy helyesen cselekszik - és az, hogy mi az az ok, ennek a kiderítése Rey feladata” - mondta az EW-nek a rendező.

Maga Mark Hamill azt mondta az EW-nek, hogy Luke elkezdett kételkedni benne, tényleg vele van-e az Erő, pláne, miután Han Solo fia átállt a sötét oldalra, és vérengzést rendezett a Jedi akadémián: “Luke óriási hibát követett el, amikor azt hitte, hogy az unokaöccse a kiválasztott, és minden reményét Kylóba fektette, mint ahogy azt Obi-Wan Kenobi tette az én karakteremmel” - mondta Hamill. Luke egyik fő oka tehát a visszavonulásra a bűntudat, amiért nem ismerte fel a gonosz erőt. De ez csak egy része Luke Skywalker háttérsztorijának, és a film nem magyarázza ugyan el részletesen, mi is történt vele A Jedi visszatér óta, azért annyit pont meg fogunk tudni belőle, hogy kiderüljön, maradt-e még valami benne az ifjú Luke Skywalkerből.

Finn, a hős

Rey mellett Az ébredő erő egy másik főszereplője, az egykori FN-2187 jelű birodalmi rohamosztagos, Finn is járja tovább a saját útját. Mint azt őt alakító John Boyega elárulja, az előző filmben súlyosan megsebesülő Finn ismét kételkedni kezd majd, tényleg a jó oldalon áll-e, és nem lenne-e okosabb hagyni a fenébe az egész hősködést.

A dilemmája érthető: a lázadók szénája nem áll túl jól, Finn maga is éppen csak elkerülte a halált, ráadásul tanúja volt az egyik hőse, Han Solo halálának is. Kicsit tehát hasonló lesz az alaphelyzet, mint Luke esetében: Finn-nek is saját magával és a lelkiismeretével kell majd birokra kelnie.

És ugyancsak Luke-hoz hasonlóan ő is találkozik majd egy rajongóval: egy Rose Tico nevű szerelővel (Kelly Marie Tran játssza), aki az egész galaxishoz hasonlóan hősként tiszteli az Első Renddel szembeszálló Finnt. Rose olyannyira felnéz Finnre, hogy utóbbi ettől kicsit másként tekint önmagára, és ez segíteni fog neki abban is, hogy úgy cselekedjen, ahogy az az idealizált hős-képhez illik.

Megjelennek a porgok

Természetesen új fajok is felbukkannak majd a filmben, közülük is a pingvint és tengerimalacot egyaránt idéző, cuki és puha porgok lesznek népszerűek - egyikükről már ki is került egy kép, amin Csubakka mellett nézelődik a Millennium Falcon fedélzetén. Őket egyébként a lunda nevű madarakról mintázták, akik a forgatás helyszínén, az írországi Skellig Michael szigeten tanyáztak csapatostul.

Szerepelnek aztán a filmben az Ahch-To bolygón lévő sziget őslakosai, a gondnokok (The Caretakers) is, akik már inkább emberszerűek, mint a porgok, és valódi színészek is bújnak a maszkok mögé. A kicsit E.T.-szerű lények szándékosan apácaszerűek, és a masszív felépítésüket kicsit groteszkké teszik a vékony madárlábaik.

Snoke és a gárda

A cuki és/vagy vicces lények ugyan hozzátartoznak a Star Wars univerzumához, de azért az egész film szempontjából sokkal fontosabb a Gonosz ábrázolása. Az előző filmben Snoke legfőbb vezérnek csak egy rövid hologram-cameo jutott, Az utolsó Jedikben viszont sokkal többet láthatjuk az őt alakító Andy Serkist.

Sőt, lesz neki egy saját testőrcsapata is, a nevét a római császárok testőrségéről kapó Prétoriánus Gárda, amely A Jedi visszatérből ismerős Birodalmi Gárda vörös uniformisát variálják a birodalmi rohamosztagosokéval, és valóban erőt sugároznak, nem pedig csak dísznek vannak a vezetőjük mellett.

Snoke felbukkanása rengeteg elméletet szült a rajongók körében a kilétével kapcsolatban, de az új film nem igazán fogja visszafejteni a szálakat, hanem csak annyit mutat meg a legfőbb vezérből, amennyi a sztorihoz okvetlenül szükséges. De Johnson szerint ez nem probléma, hiszen például az eredeti trilógiában sem sok derült ki a Császárról, csak azt, hogy ő áll Vader mögött.

Leia búcsúzik

A legfontosabb változás a szereplőgárdában nyilvánvalóan Carrie Fisher váratlan halála volt, ám a VIII. részhez szükséges részeket még idejében fel tudták venni. Leia tábornoknak pedig lesz dolga bőven, hiszen a lázadók nincsenek könnyű helyzetben az előző rész után, és innét vesszük fel újra a fonalat: ismét gatyába kell rázni az ellenállást, mert az Első Rend a végső megsemmisítéssel fenyegeti őket.

Leiát ráadásul a családi tragédia is érthetően megviseli, hiszen a tulajdon fiuk öli meg Han Solót, mégis Fisher karaktere - amely az idők folyamán egyre inkább hasonult magához a színésznő egyéniségéhez - továbbra is pozitív és optimista tud maradni, aki komoly hatással van a társaira is.

Ez leginkább a Poe Dameronnal való kapcsolatában mutatkozik meg: utóbbi a tehetséges pilótából most igazi bölcs vezetővé kell, hogy váljon, és ebben a második anyjaként viselkedő Leia segédkezik majd neki.

Szintén fontos szál lesz Leia kapcsolata egy új szereplővel, a Laura Dern alakította Holdo admirálissal. Ehhez Johnson csak annyit fűzött, hogy mivel a lázadók maradéka kezdettől fogva hatalmas nyomás alá kerül, ez az emberi kapcsolatokra is rányomja majd a bélyegét. Lehetséges, hogy ez majd abban mutatkozik meg, hogy Holdo egy ponton szembefordul majd Leiával.

Azt pedig mondani sem kell, mennyire más lesz ezt a filmet úgy nézni, hogy tudjuk, ez Fisher utolsó filmje Leiaként. A sztorihoz ugyan nem nyúltak Fisher halála után sem, Johnson szerint azonban Leia hatni tud majd a nézők érzelmeire, és nem lehet majd nem úgy nézni a filmet, hogy ne valamiféle búcsúként tekintsenek majd rá.

Hey DJ!

Szintén új szereplő lesz Dern mellett egy másik elismert színész, Benicio Del Toro, aki egy DJ nevű karaktert alakít majd. Róla nem egyértelmű, hogy kinek az oldalán áll, és egy kicsit a legelső filmben látott Han Solót idézheti, mert szintén a saját pecsenyéjét sütögeti a két, egymást pusztító oldal szűnni nem akaró háborúja közepette.

Ő is ott lesz a Las Vegasra emlékeztető Canto Brightban, ahová Finn és Rose mennek egy akció keretében, de azt nem tudni, maga DJ hogyan kerül oda. Johnson azt sem árulta el, hogyan reagál majd a kihívásokra, de mivel nem áll egyik oldalon sem, felkészülhetünk rá, hogy ő lesz az a szereplő, akitől a leginkább váratlan húzások jöhetnek majd.