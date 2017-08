170 millió forint kifizetésére ítéle a bíróság a Pitt-Jolie házaspárt

Egy francia belsőépítész beperelte Brad Pittet és Angelina Jolie-t, amiért nem fizették ki őt megfelelően egy francia kastély átalakítási munkái után. A Guardian összefoglalója szerint Odile Soudan belsőépítész gyakorlatilag csődbe ment, miután a sztárpár nem rendezte a számláit a megrendelt munkák után.

Az egész eljárás még tavasszal történt, de mostanáig titkosak voltak a részletek. Áprilisban döntött a párizsi bíróság az ügyben és úgy ítélték meg, hogy Brad Pitték egyik cégének összesen 565.000 eurót (171 millió forint) kell fizetniük, egy részét azért, mert csorbát ejtettek a belső építész szakmai hírnevén.

Soudant most először beszélt nyilvánosan az eljárásról a Libération nevű francia lapnak. Ez az a birtok, amit a sztárpár először 2008-ban bérelt ki, később megvásárolták és 2014-ben az esküvőjüket is itt tartották. A kastélyhoz tartozó hatalmas birtokon zajlik a szőlőtermelés a pár, saját márkájának italaihoz.

Az átalakítások 2010-ben kezdődtek, ekkor kereste meg Pitt Soudentet és azt a feladatot adta neki, hogy az átépítsek után a palota belső terei sokkal jobban használják ki a természetes fényeket.

2010-ben találkoztak és megbeszélték a részleteket, saját elmondása szerint a belső építész teljesen szabad kezet kapott. Szerződés nem készült, de Soudant elkezdte a munkát, felvett 17 embert és minden hónapban számlázta a költségeit Jolie és Pitt felé. Két év elteltével már 25 millió euróra rúgtak a költségek, de a munkálatok nem fejeződtek be, amiért a különböző alvállalkozók egymásra mutogattak.

Végül Pitt egy ponton nem fizetett tovább Soudantnak, a bíróság viszont megállpította, hogy a késések nem a világítási szakértő hibájából adódtak, ezért végül neki adtak igazat és a fizetséget áprilisban meg is kapta. Van viszont még nyitott kérdés, ugyanis időközben Soudantot leváltották, ő viszont azért küzd, hogy jogilag is ismerjék el a kastélyon végzett munkáját. Az építkezést megvalósító építész a bíróságnak azt mondta, hogy az ötletek személyesen Pitt-től jöttek, aki mindig is nagy rajongója volt az építészetnek és pontosan tudta, hogy mit akar megvalósítani.

A kastélyt az egykori házaspár a válás után sem kívánja eladni. Egyrészt jó befektetés, másrészt az itt készülő borokra hatalmas a kereslet.