Imádni fogjuk a romhalmaz Adam Sandlert

Le voltunk nyűgözve, amikor Cannes-ban először láttuk Adam Sandler zseniális alakítását Noah Baumbach legújabb, The Meyerowitz Stories című filmjében. "Önmagában is erős, de Sandler fantasztikus benne (...) Amikor ránézünk, akkor nem a vicces embert látjuk, hanem egy felnőttet, akin nyomokat hagytak az évek" – írtuk cikkünkben a helyszínről.

A tintahal és a bálna, a Frances Ha és a Seggünkön az élet (nekem ez a kedvencem az életműből) rendezője egy család történetét mutatja be a legfrissebb munkájában, ahol a családfő (Dustin Hoffman) egy magának való, nem túl sikeres szobrász, aki állandó szemétkedéseivel igazi érzelmi roncsokat csinált mindhárom gyermekéből, akik két különböző anyától születtek.

A három gyerek közül Jean (Elizabeth Marvel) egy fénymásolóban dolgozik, Matthew (Ben Stiller) gazdag emberek könyvelőjeként az egyetlen normálisan kereső ember a családban, Danny (Adam Sandler) pedig egy otthon maradó, állástalan apuka, aki próbálkozott zenéléssel, felesége otthagyta, lánya pedig hamarosan az egyetem miatt kerül távol tőle.

A filmhez most végre megérkezett az első előzetes, így most végre az olvasóink is megtudhatják, hogy miért volt olyan lelkes májusban az Index cannes-i tudósítója.

A Meyerowitz Stories október 13-tól lesz majd látható a Netflixen.