Tom Cruise balesete több film forgatását boríthatja

Minimum hat hétre le kell állítani a Mission: Impossible 6 forgatását Tom Cruise balesete miatt, számolt be a hírről a Variety. Korábban megírtuk, hogy a londoni forgatáson Cruise eltörte a bokáját, miközben a film egy kaszkadőrmutatványát végezte. A lábsérülés mellett az is előfordulhat, hogy a csípője is megsérült. Az orvosi szakvélemény alapján dönti majd el a stúdió, hogy milyen hosszú lehet a leállás, ami egyes becslések szerint három hónapig is eltarthat.

A film jövő júliusi bemutatóját egyelőre nem változtatja meg a stúdió, ezt közleményben egyértelművé tették. Viszont a hosszú kényszerszünet több komplikációt is okozhat. A film főbb szereplői új projektbe kezdenek rögtön, ahogy véget ér az őszig tervezett forgatás és kérdéses, hogy ezeket, hogy lehet összeegyeztetni, ha a szünet miatt nem végeznek időben a munkálatokkal. Attól is félnek, hogy a csúszás a Top Gun folytatását is veszélybe sodorja, aminek 2019. júliusára kellene elkészülnie, de ez változhat, ha Cruise nem kezdheti el időben az előkészületeket.

Cruise már hosszú ideje ismert arról, hogy saját maga végzi a legveszélyesebb mutatványokat is, a filmeket népszerűsítve így mindenki kérdezheti erről, az egyéb, zűrös ügyei helyett. A mostani baleset viszont könnyen véget vethet ennek a helyzetnek.

A film másik fontos szereplőjét alakító Henry Cavillt érintő bonyodalmakról már korábban beszámoltunk. A színész az Igazság ligája utóforgatásain a Mission: Impossible 6-hoz növesztett bajuszban kell, hogy megjelenjen, amit a filmből digitális utómunkával tüntetnek majd el. Arról nem írnak, hogy a kényszerszünet miatt most megválhat-e a bajuszától, ezzel is könnyítve annak a filmnek a befejezését.