Szerelem a mélynyomó alatt

Michael Winterbottom, amellett, hogy eddig három filmjét is Aranypálmára jelölték Cannes-ban, arról is legendás, hogy a filmjeiben a zene sokkal fontosabb, mint másoknál (pl. Non-stop party arcok, Kilenc dal, Csodaország). Az On The Road, azaz Úton - de ha engem kérdeznek, még azazabb, Turnén - című filmje ezen a kiemelt zeneimádaton is túlmegy, és egy indie zenekar angliai turnéját követi végig, egy csavarral.

Az előzetesből is látszik, hogy ez a film nem a szokásos turnéfilm lesz, hanem kapott egy fikciós szálat is, amiben a Wolf Alice nevű zenekart elkíséri a kiadó egyik PR-es gyakornoka, hogy segítsen nekik a promóciós feladatokban (interjúzás, rádiós promóciók, stb.) Estelle (Leah Harvey) a 16 állomásos turnén annak rendje és módja szerint beleszeret egy pasiba, de nem a zenekarból, hanem a stábból, mert Joe (James McCardle) egy road (technikus), nahát.

A film az ő kapcsolatukon keresztül és az ő szemszögükből mutatja be, hogy tud egyszerre végtelenül izgalmas és elképesztően monoton lenni egy turné a színfalak mögött, és persze azt is ábrázolja, mennyire menő a Wolf Alice, mármint Winterbottom szerint, mert nekem speciel nagyon nem jön be. A film megjár több fesztivált, angliai bemutatója szeptember 29 lesz, nálunk nemigen kerül moziba, de hátha tévedek.