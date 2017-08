70 ezren nézték a Pappa Piát

Az első heti eredményben végül nem sikerült befognia a Pappa Piának a Kincsemet, de nagyon szoros volt a verseny. Herendi Gábor filmjére márciusban, a bemutató első hetében, 72 089 néző ült be, míg Csupó Gábor musicaljének 70 658 jött össze.

Ez igen szép teljesítmény, de a csodaló története, ami azóta már a 430 ezer nézőn is túl jár, megmutatta, hogy az igazi siker azon múlik, hogy milyen szájhagyománya van a filmnek. A Kincsemnél ez elég egyértelmű, ugyanis szinte példátlan módon, de még most is hetente több mint 1000 néző ül be a Kincsemre, aminek bemutatója óta 23 hét telt már el.

A Pappa Piát a kritikusok egyáltalán nem szerették, az Indexen azt írtuk róla , hogy egy totálisan sablonos történet, teljesen sablonosan elmesélve, ami a mai magyar filmművészet kigúnyolása. Ennek ellenére a nézői reakciók lehetnek pozitívabbak, meglátjuk, hogy a következő héten merre indul a Filmalap másik idei nagy dobása, amire 1 milliárd forintos támogatást kaptak az alkotók.

Az Egyesült Államokban két, saját ötletből készített film csapott össze, nagy sztárokkal a főszerepben. Az egyik a Sokkal több, mint testőr, amiben Ryan Reynolds és Samuel L. jackson bolondozik meg akciózik felváltva, a másik pedig a visszavonulását felfüggesztő rendező Steven Soderbergh betörős mókázása a Logan Lucky, a kiszőkített hajú Daniel Craiggel a főszerepben.

A kritikusok egyöntetűen lelkendeztek a Logan Lucky-ért, a nézőket viszont nem hatotta meg, mindössze 8 millió dollár jött össze a nyitóhétvégén, ami túlzás nélkül siralmas eredménynek számít. A Sokkal több, mint testőr ehhez képest 21,6 millió dollárral nyerte a hétvégét, ami még mindig nem számít kasszarobbantásnak, a gyártó Lionsgate viszont egész biztosan nem panaszkodik.

Viszont a mozis szakma eléggé maga alatt van a nyári amerikai bevételek miatt. A Variety lap összefoglalójában megjegyzi, hogy tavalyhoz képest 13 százalékos visszaesésről lehet beszélni, az egész évet nézve pedig 5 százalékos a visszaesés a tavalyi évhez képest. A Star Wars decemberben érkező új része pedig önmagában nem fogja az egész éves bevételt korrigálni.